Билл и Мелинда Гейтс разводятся после 27 лет брака

Американский миллиардер и основатель компании Microsoft Билл Гейтс объявил о разводе со своей женой Мелиндой.
Об этом пишет CNN.
«Мы по-прежнему верим в общую миссию и будем работать в фонде, но мы больше не верим, что сможем вместе расти как пара», — говорится в заявлении пары.
Они отметили, что воспитали «трех невероятных детей», а также создали благотворительный фонд, который работает для помощи людям.
По официальным данным, состояние супругов составляет более 51 млрд долларов.
- Билл и Мелинда Гейтс познакомились в 1987 году в компании Microsoft. В 1994 году они устроили свадьбу на Гавайях.