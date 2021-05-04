Билл и Мелинда Гейтс разводятся после 27 лет брака

Американский миллиардер и основатель компании Microsoft Билл Гейтс объявил о разводе со своей женой Мелиндой.

Об этом пишет CNN.

«Мы по-прежнему верим в общую миссию и будем работать в фонде, но мы больше не верим, что сможем вместе расти как пара», — говорится в заявлении пары.

Они отметили, что воспитали «трех невероятных детей», а также создали благотворительный фонд, который работает для помощи людям.

По официальным данным, состояние супругов составляет более 51 млрд долларов.