Билл Гейтс передал уже бывшей жене акции на более $2 млрд

В понедельник, 3 мая, Билл Гейтс и его жена Мелинда объявили о разводе после 27 лет брака. В этот же день в отчетностях холдинга Гейтса Cascade Investment появились существенные изменения — Мелинда получила акции на сумму более $2 млрд.

Об этом сообщает Bloomberg.

Cascade Investment передал Мелинде акции мексиканского производителя напитков Coca-Cola Femsa стоимостью около $120 млн, бумаги медиакомпании Grupo Televisa на $386 млн, а также акции оператора железнодорожной сети Canadian National Railway и американского автодилера AutoNation стоимостью более $1,8 млрд.

Cascade Investment — самый большой актив Билла Гейтса, через который он владеет недвижимостью и другими объектами. Холдинг был создан на доходы от продажи акций Microsoft и дивиденды. Самый крупный актив Cascade — производитель сельскохозяйственной техники Deere & Co.

После передачи акций Мелинде состояние сооснователя Microsoft уменьшилось с $130,4 млрд до $128,6 млрд, но уже к 6 мая достигло $129,2 млрд. В рейтинге Forbes Real-Time Билл Гейтс уверенно занимает четвертое место.