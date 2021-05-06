Білл Гейтс передав уже колишній дружині акції на понад $2 млрд

У понеділок, 3 травня, Білл Гейтс і його дружина Мелінда оголосили про розлучення після 27 років шлюбу. В цей же день у звітах холдингу Гейтса Cascade Investment зʼявилися суттєві зміни — Мелінда отримала акції на суму понад $2 млрд.

Про це повідомляє Bloomberg.

Cascade Investment передав Мелінді акції мексиканського виробника напоїв Coca-Cola Femsa вартістю близько $120 млн, папери медіакомпанії Grupo Televisa на $386 млн, а також акції оператора залізничної мережі Canadian National Railway і американського автодилера AutoNation вартістю понад $1,8 млрд.

Cascade Investment — найбільший актив Білла Гейтса, через який він володіє нерухомістю та іншими обʼєктами. Холдинг був створений на прибутки від продажу акцій Microsoft і дивіденди. Найбільший актив Cascade — виробник сільськогосподарської техніки Deere & Co.

Після передачі акцій Мелінді статки співзасновника Microsoft знизилася з $130,4 млрд до $128,6 млрд, але вже 6 травня досягли $129,2 млрд. У рейтингу Forbes Real-Time Білл Гейтс впевнено посідає четверте місце.