Bellingcat зʼявилися за два дні до катастрофи рейсу MH17 і зробили собі імʼя на цьому розслідуванні. Як усе починалося? Хто допоміг довести причетність Росії? — розповідає засновник Еліот Хіггінс

Розслідувачі з Bellingcat готують документальний фільм-розслідування про те, як зірвалася спеціальна операція із затримання бойовиків «ПВК Вагнера». Точна дата його виходу поки невідома (усі відомі версії «справи вагнерівців» тут). За майже сім років існування проєкт Bellingcat провів кілька резонансних розслідувань: про причетність Росії до війни на Донбасі, про воєнні злочини режиму Асада в Сирії, про причетність російських спецслужб до отруєння Сергія Скрипаля й Олексія Навального. У лютому 2021 року засновник Bellingcat, британський журналіст і блогер Еліот Хіггінс випустив книгу We Are Bellingcat. An Intelligence Agency for the People. Оглядач «Бабеля» Сергій Пивоваров прочитав її та переказує основні моменти — як зʼявився Bellingcat і як він провів своє перше резонансне розслідування про катастрофу рейсу МН17 на Донбасі в липні 2014 року.