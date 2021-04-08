Bellingcat появились за два дня до катастрофы рейса MH17 и сделали себе имя на этом расследовании. Как все начиналось? Кто помог доказать причастность России? — рассказывает основатель Элиот Хиггинс

С чего все начиналось

Когда-то Элиот Хиггинс мечтал стать журналистом и работать «в поле». Он даже поступил в колледж, но учебу так и не закончил. Увлекся онлайн-играми и организовывал большие группы игроков, разбросанных по разным странам, но потом забросил и это. «Издалека я наблюдал за политиками, знаменитостями и журналистами, как если бы они были представителями другой породы. Я не нашел места в большом мире, и у меня не было никаких шансов когда-либо повлиять на него», — пишет он в своей книге.

К 2011 году Хиггинсу было слегка за тридцать. Он сменил несколько нудных офисных работ. И теперь был компьютерным администратором в одном из офисов в Лестере. «Тогда самая интересная часть моего дня приходилась на утро, когда я приходил в офис раньше положенного. В одиночестве за компьютером я искал в интернете последние новости об «арабской весне».

Хиггинс с интересом следил за событиями в Ливии и Сирии. Со временем он понял, что в интернете есть огромное количество информации, которую традиционные СМИ не успевают обрабатывать. Он стал собирать данные из открытых источников — YouTube, Facebook, Twitter, Instagram. Научился сопоставлять кадры из видео с данными Google Maps и Google Earth. Все это он публиковал в блоге Brown Moses. Его первым значительным успехом стало то, что он по видео из интернета смог разобраться в расстановке правительственных сил и повстанцев во время битвы за ливийский город Брега.

Хиггинс научился разбираться в разных видах вооружения, и его стали приглашать в качестве эксперта в ведущие мировые СМИ. Он публиковал материалы о контрабанде оружия сирийским повстанцам. Следующее его крупное расследование по данным из открытых источников подтвердило, что за атакой с применением химического оружия в сирийском городе Гута стояло правительство Башара Асада.

Жители Восточной Гуты среди обломков домов после авиаудара, Сирия, 18 октября 2014 года. Getty Images

К 2013 году Хиггинс познакомился с ведущими журналистами-расследователями, экспертами в различных областях. Его стали приглашать на международные семинары журналистов, где он рассказывал о методике сбора и анализа открытых данных. Все это время он надеялся, «что какая-нибудь крупная организация возьмет на себя управление этой сферой и повысит ее профессионализм, но этого не происходило».

К лету 2014 года Хиггинс понял, что уже перерос формат блога, и решил объединить заинтересованных энтузиастов-любителей и экспертов в единую платформу. Название Bellingcat появилось из старинной басни про мышей, которые размышляли, как им уберечься от кота. Одна из мышей предложила повесить коту на шею колокольчик, остальным эта идея понравилась. Однако они не смогли решить главную проблему — кто осмелится повесить колокольчик на кота.

Логотип Bellingcat bellingcat.com

Катастрофа рейса MH17 на Донбассе

Элиот Хиггинс запустил Bellingcat 15 июля 2014 года за счет краудфандинга на Kickstarter. А через два дня, 17 июля, над Донбассом, неподалеку от Тореза и Снежного в Донецкой области потерпел крушение Боинг-777, который выполнял рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур. Все 298 человек на борту погибли.

Обломки самолета рейса MH17 на месте крушения в Донецкой области, июль 2014 года. Alexander Ermochenko / Anadolu Agency / Getty Images

В это время на Донбассе шли активные боевые действия между украинской армией и боевиками, которых поддерживала Россия. «Поначалу казалось, что разобраться в трагедии MH17 будет невозможно», — вспоминает Хиггинс. На первом видео, которое он скачал на YouTube, была пусковая установка зенитно-ракетного комплекса «Бук», которая двигалась по извилистой улице. Он загрузил видео в Twitter и попросил помочь определить геолокацию. «Через семь минут я получил первую гипотезу. Несколько человек указывали на местность к югу от центра Снежного».

В итоге именно волонтеры помогли Bellingcat собрать материалы, доказывающие, что самолет сбили из зенитно-ракетного комплекса «Бук», который незаконно переправили через украинско-российскую границу из расположения 53-й зенитно-ракетной бригады ВС РФ, базирующейся в Курске.

Хиггинс вспоминает о четверых волонтерах, которые сыграли важную роль в расследовании и затем присоединились к команде Bellingcat:

Арик Толер — 25-летний банковский клерк из Северной Каролины. Он изучал русский язык, поэтому по фото смог уточнить место, где проезжал «Бук» — по названию строительного магазина в Торезе. По такому же принципу расследователям удалось отследить маршрут «Бука» в день, когда сбили боинг — из Донецка через Зугрес, Торез в Снежное, потом обратно к российской границе через Луганск, уже с одной отсутствующей ракетой в боекомплекте.

— 25-летний банковский клерк из Северной Каролины. Он изучал русский язык, поэтому по фото смог уточнить место, где проезжал «Бук» — по названию строительного магазина в Торезе. По такому же принципу расследователям удалось отследить маршрут «Бука» в день, когда сбили боинг — из Донецка через Зугрес, Торез в Снежное, потом обратно к российской границе через Луганск, уже с одной отсутствующей ракетой в боекомплекте. Вели-Пекка Кивимяки — 35-летний финн, работавший в Microsoft. Он раньше служил в финских зенитных войсках, и у них на вооружении был «Бук». В это время российское Минобороны распространяло фейковые версии, по одной из которых боинг сбил украинский истребитель. По фото обломков самолета рейса MH17 из интернета Кивимяки доказал, что самолет сбили именно ракетой «земля-воздух», а не с истребителя.

— 35-летний финн, работавший в Microsoft. Он раньше служил в финских зенитных войсках, и у них на вооружении был «Бук». В это время российское Минобороны распространяло фейковые версии, по одной из которых боинг сбил украинский истребитель. По фото обломков самолета рейса MH17 из интернета Кивимяки доказал, что самолет сбили именно ракетой «земля-воздух», а не с истребителя. Игги Останин — 25-летний студент из Нидерландов. Он родился в Ижевске, но его отец был ученым и в 90-е годы, после развала СССР смог уехать вместе с семьей в Западную Европу. Игги отслеживал российских спецназовцев, которые хвастались в соцсетях, как едут в Украину воевать на стороне боевиков. Он предположил, что «Бук» могли привезти из России. Игги потратил несколько дней и нашел видео с колонной 53-й бригады из Курска, которая проехала через Старый Оскол в Белгородской области в конце июня 2014 года и отправилась на юго-восток, приближаясь к украинской территории. И среди других «Буков» в колонне был один «неряшливее остальных, он выделялся, как гадкий утенок», с частично закрашенной маркировкой 3 ʼ 2. Такие цифры просматривались и на борту установки, зафиксированной на Донбассе.

— 25-летний студент из Нидерландов. Он родился в Ижевске, но его отец был ученым и в 90-е годы, после развала СССР смог уехать вместе с семьей в Западную Европу. Игги отслеживал российских спецназовцев, которые хвастались в соцсетях, как едут в Украину воевать на стороне боевиков. Он предположил, что «Бук» могли привезти из России. Игги потратил несколько дней и нашел видео с колонной 53-й бригады из Курска, которая проехала через Старый Оскол в Белгородской области в конце июня 2014 года и отправилась на юго-восток, приближаясь к украинской территории. И среди других «Буков» в колонне был один «неряшливее остальных, он выделялся, как гадкий утенок», с частично закрашенной маркировкой 3 ʼ 2. Такие цифры просматривались и на борту установки, зафиксированной на Донбассе. Тимми Аллен — 52-летний немец из Восточного Берлина. Когда-то он работал аналитиком в штази , а теперь «его возмущала реакция России [на катастрофу MH17] — методы дезинформации у Москвы не изменились». Аллен зарабатывал на продаже трехмерных моделей зданий, животных и горных пейзажей. Он использовал свои графические навыки и передовое оборудование, чтобы сделать максимально четкими и контрастными изображения «Бука» на Донбассе. Так по цифрам бортового номера и другим внешним признакам удалось установить, что это та самая установка из колонны 53-й бригады.

На фото: 1 — Арик Толер, 2 — Вели-Пекка Кивимяки, 3 — Игги Останин, 4 — Тимми Аллен.

После этих публикаций к Хиггинсу обратились следователи из международной группы, которая занималось делом MH17. Они попросили его рассказать, что ему известно, но главное — объяснить, как удалось добыть эту информацию. «Чем больше я говорил и чем больше я наблюдал за их реакцией, тем больше у меня развивалось головокружительное ощущение: мы были единственными, кто это сделал», — вспоминает Хиггинс. «Раньше я делился открытиями из сирийских источников с Human Rights Watch или Amnesty International. В лучшем случае я надеялся, что международная система уголовного правосудия заметит этот вклад. Теперь у нас была прямая связь со старшими следователями полиции — впервые мы принимали непосредственное участие в уголовном расследовании».

В 2016 году материалы, собранные Bellingcat, вошли в доклад Объединенной следственной группы, состоящей из представителей Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины. Позже Bellingcat установили российских военных из 53-й бригады и боевиков, которые могут быть причастны к катастрофе авиалайнера MH17.

Что еще расследовали Bellingcat

После истории с боингом MH17 Bellingcat за последние семь лет выпустили еще несколько резонансных расследований:

обстрел украинских войск с российской территории;

военные преступления режима Башара Асада в Сирии, в частности, применение химического оружия;

причастность российских спецслужб к отравлению бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери;

участие неонацистов в протестах в Шарлоттсвилле;

отравление Алексея Навального, установили имена и звания причастных к этому сотрудников ФСБ (подробности этой истории в книгу не вошли).

Элиот Хиггинс и Bellingcat получили специальный приз премии Ханса Йоахима Фридрихса за выдающиеся достижения в журналистике, Кельн, 28 октября 2015 года. Getty Images

Сегодня основная команда Bellingcat — это 18 сотрудников, которые работают с десятками добровольцев по всему миру. Хиггинс называет проект уникальным. «То, что мы делаем, гораздо больше, чем просто интернет-исследование. Мы боремся с силами, которые деформируют общество. Мы настаиваем на доказательствах. И мы показываем простым гражданам, как разоблачать преступления и требовать ответственности от сильных мира сего. Bellingcat — это то, чего раньше никогда не было: разведывательное агентство для людей».