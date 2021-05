Bellingcat появились за два дня до катастрофы рейса MH17 и сделали себе имя на этом расследовании. Как все начиналось? Кто помог доказать причастность России? — рассказывает основатель Элиот Хиггинс

Расследователи из Bellingcat готовят документальный фильм-расследование о том, как сорвалась специальная операция по задержанию боевиков «ЧВК Вагнера». Точная дата его выхода пока неизвестна (все известные версии «дела вагнеровцев» здесь). За почти семь лет своего существования Bellingcat выпустил несколько резонансных расследований: о причастности России к войне на Донбассе, о военных преступлениях режима Асада в Сирии, о причастности российских спецслужб к отравлению Сергея Скрипаля и Алексея Навального. В феврале 2021 года основатель Bellingcat, британский журналист и блогер Элиот Хиггинс выпустил книгу We Are Bellingcat. An Intelligence Agency for the People. Обозреватель «Бабеля» Сергей Пивоваров прочитал ее и пересказывает главные моменты — как появился Bellingcat и как он провел свое первое резонансное расследование о катастрофе рейса МН17 на Донбассе в июле 2014 года.