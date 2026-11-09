Співробітники СБУ, Нацполіції та Офісу генпрокурора допомагали наркокартелю «Хімпром», каже слідство. «Бабель» був у суді, читав підозру, спілкувався з ексміністром і розповідає все про справу

НАБУ і САП стверджують, що одного разу правоохоронці помилилися адресою і випадково прийшли з обшуком у кол-центр, який був «під дахом» злочинної організації Осіпова — Буркіна. Під час обшуку Національна поліція вилучила техніку, яку Осіпов намагався повернути. На плівках НАБУ є повідомлення від Осіпова, в якому він переймається, що це заблокує його незаконну діяльність. Ценов займався тим, щоб повернути вилучене майно, і консультував, як правильно оскаржити його арешт. Він рекомендував подати п’ять однакових клопотань до Печерського райсуду, щоб авторозподілом хоч якесь із них потрапило до потрібного судді, який за винагороду ухвалить потрібне рішення. Справу розглядав суддя Печерського суду Роман Новак, який у підсумку майно повернув. Ще одна суддя Печерського суду, яка фігурує в справі, — Тетяна Остапчук. Поки обоє суддів фігурують у справі як свідки, з якими підозрюваному Ценову заборонено спілкуватися. Водночас ЗМІ повідомляли, що у обох суддів уже провели обшуки. За даними слідства, 47 тисяч USDT були переказані на криптогаманець, який Ценов надав Осіпову.

Ідеться про щонайменше 55 офісів у Києві, Львові, Одесі, Івано-Франківську, де працювали близько 3 000 людей. Центри не лише ошукували громадян України, а й працювали по країнах ЄС. Кожен офіс сплачував за «дах» певну суму, її ділили на три відомства — СБУ, Нацполіцію і прокуратуру. Облік цих кол-центрів вів Осіпов, а поліцейський Ценов займався тим, що не помічав їхню діяльність і стежив, щоб кол-центри не чіпали інші правоохоронці. Щомісяця до 5 числа списки з точними адресами кол-центрів передавали силовикам, а оплата надходила у криптовалюті USDT на заздалегідь визначені гаманці.

За даними слідства, загалом в організації щонайменше 12 людей, але діяльності частини з них слідство не розкриває.

Спортсмен Віталій Рибалко на прізвисько «Боксер» і угорець Тарік Пал на прізвисько «Паша» — підлеглі «Кримінала» в силовому крилі. За вказівкою організаторів вони вистежували людей, які завинили перед організацією або складали конкуренцію, і били їх. Могли також виконувати інші роботи — перевозити кошти тощо. Загалом таких людей в організації було від шести до восьми. Вони систематично тренувалися і ходили в тир, одного з найманців вчили керувати БпЛА. Рибалка зараз судять за протиправне заволодіння майном.

Володимир Ценов на прізвисько «Прайс» — в. о. начальника департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції. Відповідав за прикриття діяльності кол-центрів. Його у схему на початку січня 2026 року залучив Осіпов. З 5 січня починається їхня переписка. Під час обшуку у Ценова вилучили $45 тисяч.

Сергій Дука на прізвисько «Акім» — генерал-майор, заступник керівника департаменту захисту національної державності Служби безпеки України. За версією слідства, його в організацію привів Осіпов не пізніше жовтня 2025 року, але знайомі вони щонайменше з 2022 року. Дука, за твердженням слідства, залучав працівників СБУ, які спілкувалися з Осіповим і допомагали йому вирішувати питання, ігнорував злочини організації, вирішував питання Осіпова з іншими керівниками правоохоронних органів. Завдяки цим зв’язкам Дука отримував інформацію про можливі розслідування діяльності організації, забезпечував Осіпова та інших довідками для перетину кордону.

Єгор Буркін на прізвисько «Мексиканець» — засновник та керівник транснаціонального наркокартелю «Хімпром». З 2012 року картель діяв у Росії, а далі поширив свій вплив на Україну. Буркін — громадянин РФ, який у 2014 році отримав український паспорт на ім’я Єгора Левченка. У 2016 році його оголосили у розшук у Росії. А з 2019 року він перебуває в розшуку і в Україні. Попри це йому вдалося розбудувати мережу виробництва наркотиків і кол-центрів в Україні. У грудні 2023 року президент України ввів проти нього персональні санкції. Не пізніше жовтня 2025 року Буркін приєднався до злочинної організації Осіпова. Його головними активами були мережа кол-центрів та магазинів U420, які продавали особливо небезпечну психотропну речовину під виглядом «сувенірів». Слідство стверджує: в організації Буркін мав забезпечувати роботу і розвиток мережі кол-центрів та магазинів U420, шукати туди людей на різні рівні — від керівництва центрами і магазинами до вербування операторів на виконавчі посади. Буркін також фінансував злочинну організацію та розподіляв кошти, зокрема між правоохоронцями, які допомагали приховувати її діяльність. «Мексиканець» переказував кошти на рахунки, криптогаманці або передавав готівкою. Він також відповідав за безпеку учасників організації, шукаючи й оцінюючи загрози.

Андрій Осіпов на прізвисько «Кримінал» — засновник та керівник злочинної організації. Був тричі засуджений: за грабіж, незаконне заволодіння транспортним засобом, хуліганство і завдання тілесних ушкоджень. У поле зору НАБУ та САП потрапив у 2022 році, коли вимагав від імені СБУ $1 млн за те, що громадянина Росії не екстрадують на батьківщину. В матеріалах справи є НСРД по ньому за 2022, 2023 і 2025 роки. Згідно з цією інформацією, Осіпов підтримує тісні звʼязки з правоохоронцями, на плівках згадує «коростишівського хулігана», очевидно — колишнього очільника СБУ Василя Малюка. Слідство вважає: використовуючи свої звʼязки з правоохоронцями, Осіпов створив злочинну організацію, яка формувалася з 2022 по 2025 рік. У цей час учасники організації розподілили між собою ролі і налагодили канали впливу.

Наприкінці липня 2026 року президент оголосив про боротьбу з кол-центрами, у ОГП на цю тему відбулась нарада. Після цього Ценов і Дука попередили Осіпова, що варто призупинити роботу. У слідства є оголошення, яке поширили серед ключових співробітників кол-центрів.

На плівках є епізод, як Осіпов розмірковує, як можна замовити напад на журналіста Дениса Бігуса: облити кислотою, підпалити якусь власність, або ж побити, а для цього виманити за кордон, в Домінікану, Камбоджу чи Мексику — і там «закрити». Він обговорює також можливість залучити «відділ Т» СБУ для впливу на Бігуса або залучити підсанкційного блогера Анатолія Шарія на противагу резонансу через розслідування Bihus.Info , яке вийшло в березні 2026 року. «Брат, и что мне Шария заряжать? Мне кажется, нужно. Нужно фокус увести в сторону легализации», — питав Осіпова Буркін. Крім атаки на Бігуса, Буркін обговорював і побиття громадських активістів та військових ветеранів, які протестували проти наркоточок.

Щоб забезпечити безперешкодну роботу бізнесу, Буркін попросив Осіпова знайти спосіб підкупити міністра внутрішніх справ, на той час Ігоря Клименка, та очільника Міністерства охорони здоровʼя Віктора Ляшка за хабар у $500 тисяч на кожного. Далі на плівках йшлося про Клименка, Осіпов був готовий додати ще $200 тисяч тому, хто піде до міністра домовлятися. Осіпов зазначив, що відправив до міністра людину.

Мережею магазинів U420 володів Буркін, Осіпов мав у цьому бізнесі свою частку і щомісяця отримував відсоток від обороту. Ці магазини зʼявилися навесні 2025 року і продавали «сувеніри» з канабідіолом. Попри декларацію, що це легальна і сертифікована продукція, насправді це були заборонені психотропні речовини. Щоб обійти заборону на розповсюдження, суміш змішували з іншими речовинами за формулою, яка формально не підпадала під заборону українського законодавства. Якби склад розчину визнали забороненим, довелося б змінювати рецептуру та знищувати всі наявні запаси товару.

Окремо слідство зазначає, що Осіпов залучив до організації співробітника Офісу генпрокурора, який так само приховував роботу кол-центрів. Матеріали по цій людині виокремили в окреме провадження.

У МВС заявляють, що детективи НАБУ не перші, хто розслідував злочини «Хімпрому». Після оприлюднення плівок заступник керівника Нацполіції Андрій Нєбитов нагадав , що Нацполіція займалася «Хімпромом» з вересня 2025 року по квітень 2026-го, в результаті чого закрили 105 наркошопів U420. «Мережі U420 внаслідок нашої спецоперації не існує, жоден магазин не відновив роботу», — заявив журналістам колишній міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. Взимку 2026 року Національна поліція затримала 23 членів силового блоку «Хімпрому», у квітні закрила наркошопи, арештувала крипторахунки, на яких було 4 мільйони USDT, затримала і оголосила підозри шістьом менеджерам магазинів, а в серпні затримала сімох людей, які опікувались кол-центрами, через які вербували співробітників наркомережі. За цей час дві підозри отримав і Буркін, який переховується за кордоном. Крім того, в квітні 2026-го Нацполіція оприлюднила записи погроз Ігорю Клименку, Андрію Нєбитову та нинішньому очільнику департаменту боротьби з наркозлочинністю Дмитру Торгалу. Це підтверджують і плівки НАБУ і САП, на яких Буркін каже, що готовий дати $500 тисяч за те, щоб кислотою облили дружину Нєбитова, або $2 мільйони за відставку Торгала. Сам Клименко заперечує, що хтось приходив до нього з такими пропозиціями.

Однак заяви Нєбитова і Клименка про те, що магазинів U420 більше не існує, — правдиві лише частково. Магазинів з такою назвою справді немає, але в мережі можна знайти магазин з тим самим логотипом і з однією зміненою літерою в назві (зі зрозумілих причин, ми не будемо її вказувати), і головне — з тим самим набором «сувенірних товарів». Чи належать вони мережі «Хімпром» — редакції невідомо.

Скриншот з відео НАБУ

Епізод третій — випуск фальшивих євро

Слідство зазначає, що протягом 2026 року члени злочинної організації налагодили виробництво підробних євро. Основні дійові особи в цьому епізоді — Осіпов, угорець Тарік Пал на прізвисько «Паша» і поліцейський Олександр Демʼянчук на прізвисько «Консультант». Вони облаштували цех, де розмістили поліграфічне обладнання і виробляли підробні банкноти номіналом від €5 до €500. Купюри мали якісну імітацію захисних елементів для подальшого збуту, зокрема в країнах ЄС. На телефоні у Осіпова знайшли відео цього цеху і того, як ці євро друкуються. Про якість підробних євро Осіпову доповідав співробітник поліції Демʼянчук. Тридцятого липня під час обшуку в машині Осіпова вилучили пробну партію 10 підроблених купюр по €200 з однією серією та номером, що їх Демʼянчук відправляв Осіпову. Використати підроблені гроші не встигли. Під час обшуків детективи обладнання не знайшли.

Скриншот з відео НАБУ Скриншот з відео НАБУ Скриншот з відео НАБУ

Епізод четвертий — напади і побиття людей

Детективи встановили, що члени злочинної організації викрадали людей, катували і вимагали з них мільйони доларів. У цій схемі залучені Осіпов, його силове крило, «Паша» і «Боксер», а від Нацполіції — Олександр Демʼянчук.

Окремий епізод стосується нападу на бізнесмена Віталія Якименка 7 липня 2026 року. Його вистежили через камери «Чистого міста». Як виявило слідство, доступ до системи зловмисники отримали з акаунта співробітника департаменту захисту національної державності СБУ. За Якименком на вулиці стежив Рибалко, який разом з іншими напав на нього біля спортзалу, в якому тренувався бізнесмен. Троє людей тримали Якименка і били металевою трубою. Напад записали камери спостереження, запис злочинці вилучили й переслали Осіпову на телефон.

Дем’янчук забезпечував відхід. За кілька годин після нападу він написав Осіпову: «План перехоплення відсутній, бійців евакуйовано в область», а вже на наступний день Дем’янчук звітував про розслідування нападу. Демʼянчук також інструктував учасників про заходи безпеки, перевірку пристроїв, через які за ними могли стежити. Рибалко звітував Осіпову, що робив під час нападу, а Осіпов був невдоволений тим, що Якименко вже за кілька днів почувався добре і повернувся на тренування.

Скриншот з відео НАБУ Скриншот з відео НАБУ Скриншот з відео НАБУ

Крім цього епізоду, Осіпов зберігав запис, на якому невідомі молотками бʼють повністю зв’язаних людей. Кадри з цього відео в квітні 2026 року під час пресконференції, присвяченої ліквідації магазинів U420 і діяльності «Хімпрому», демонструвала й поліція. Також прокурор САП на обранні запобіжного заходу Рибалку навів переписку за 2025 рік, в якій Осіпов вимагає, щоб пошкодження були значними. А Паша звітує, що після побиття у людини «ноги ганчірки». Щойно потерпілі у таких епізодах зверталися до поліції, замовники вже знали, хто розслідує справу, і запевняли потерпілих, що ситуація під контролем.

Правоохоронці передавали Осіпову інформацію навіть про розслідування проти нього за кордоном. Девʼятого квітня 2025 року Осіпов переслав «Паші» фото, отримане, очевидно, від одного з учасників наради європейських правоохоронних органів, на якій обговорюють самого Осіпова.

Скриншот з відео НАБУ

Роль у справі генерала СБУ Сергія Дуки на прізвисько «Акім»

У Осіпова було два мобільні телефони, один з них він використовував виключно для спілкування зі співробітниками Служби безпеки. Дука знав про злочинну діяльність Осіпова і замість того, щоб задокументувати її й почати розслідування, допомагав Осіпову вирішувати питання не лише в СБУ, а й в Офісі генерального прокурора. Слідство зазначає, що з травня по липень 2026 року Дука обговорював з уже колишньою першою заступницею генпрокурора Мариною Вдовиченко і високопосадовцями Нацполіції скасування арешту з чотирьох криптогаманців, на яких були 2,4 мільйона USDT Осіпова, арештовані в межах провадження про магазини U420. За даними слідства, 30 липня Дука повідомив Осіпову, що може зробити так, що арешт коштів скасують. У день затримання Осіпова він написав йому повідомлення: «Я переговорив, розумію, як рухатись, все нормально, рухаємося в напрямку зняття арешту». Осіпов відповів, що звернеться до адвоката і підготує відповідне клопотання до суду. Оскільки того ж дня Осіпова затримали, реалізувати план не вдалося.

Також Осіпов просив Дуку перевірити інформацію, чи будуть звільняти «Ваню» — очевидно, тодішнього голову Нацполіції Івана Вигівського, та «Клима» — очевидно, тодішнього голову МВС Ігоря Клименка.

Скриншот з відео НАБУ Скриншот з відео НАБУ Скриншот з відео НАБУ

Осіпов надіслав Дуці скриншот з інформацією, яка могла його викрити. На думку Осіпова, цією інформацією володів департамент стратегічних розслідувань Нацполіції. Тож Осіпов попросив Дуку познайомити його з тодішнім керівником департаменту Андрієм Рубелем. Слідство стверджує, що Дука погодився. Чи погодився Рубель на зустріч — невідомо, як і невідомо, чи почав він співпрацю. Вже після цих подій Рубеля звільнили. Високопосадовий співрозмовник «Бабеля» в правоохоронних органах каже, що звільнення не пов’язане з кол-центрами. Наразі Рубель проходить у справі як свідок, медіа повідомляли, що в нього також був обшук.

Слідство також стверджує, що Осіпов у травні 2026 року писав Дуці про одного з керівників Головного управління Нацполіції в області, на що Дука відповів, що дав вказівку цьому керівнику припинити дії, які можуть нести загрозу Осіпову. Про кого йдеться — поки невідомо.

Також слідство зазначає, що Дука завдяки своїй посаді знав про рішення правоохоронців і заздалегідь попереджав Осіпова про них. Після того як керівництво держави заявило про посилення боротьби з діяльністю кол-центрів, Осіпов запитав Дуку про ситуацію. І той порадив іти в підпілля: «Треба змінювати адреси, йти на квартири, партизанити», — відповів Дука.

За твердженням слідства, Дука неодноразово надавав Осіпову власного водія, щоб той безперешкодно міг потрапити в будівлю СБУ. Під час засідання прокурор зачитав переписку, в якій Осіпов просив «обнальщика» надати йому готівку, а далі заходив у будівлю СБУ.

Дука також організував перепустку для автомобіля Осіпова, щоб той міг пересуватись Києвом під час комендантської години.

Дука інформував Осіпова і про призначення співробітників СБУ на адміністративні посади. Він також звітував Осіпову про спілкування з тодішнім міністром внутрішніх справ Клименком та високопосадовцями Нацполіції.

Окрему увагу на засіданні суду приділили обшуку у Дуки, адже той довго не пускав детективів у орендований ним будинок. За словами детективів НАБУ, Дуку захищав підрозділ «Альфа», співробітники якого погрожували зброєю. Детективи стверджують, що чули, як він заряджає зброю. Дука це заперечує. Крім того, детективи заявляють, що Дука перед тим, як пустити детективів на обшук, сокирою знищив свої телефони і жорсткий диск.

У НАБУ і САП також зазначають, що учасники злочинної організації були причетні до спроб позбавити антикорупційні органи незалежності влітку 2025 року. Слідство наводить переписку, в якій один зі співробітників СБУ написав [очевидно, Осіпову], що піде в НАБУ давати свідчення, бо дізнався, що в СБУ фальсифікували докази проти Руслана Магамедрасулова і «через фейсів [так вони називають ФСБ] накачували телефон у справі Маги Узбекистан-Дагестан. Дагестан». У відповідь на це Буркін дає команду завадити дати такі свідчення і обіцяє закрити рота співробітнику СБУ. Це повідомлення Буркіна Осіпов переслав Дуці. «Накачували телефон» — означає, що треба було знайти людину в Росії, яка купила б телефон з російським номером, поїхала в Дагестан і звідти дзвонила Магамедрасулову. Далі в телефоні мали технічно змінити дати дзвінків, на той час Магамедрасулов уже був у СІЗО. Далі за планом, у рамках розслідування СБУ, ця людина мала б передати цей телефон Службі і дати потрібні свідчення. Вони мали б стати частиною справи проти Руслана Магамедрасулова.

Скриншот з відео НАБУ

Позиція захисту підозрюваних

Першим запобіжний захід обирали заступнику керівника департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції Володимиру Ценову. Прокурор просив тримання під вартою з альтернативою застави в 20 мільйонів гривень. Він аргументував ризики тим, що Ценов під час обшуку відмовився давати паролі від телефонів. Ценов пояснив, що не пам’ятає паролів, тому розблокував телефони за допомоги FaceID, хотів змінити налаштування, щоб телефони були розблоковані, але йому їх не дали.

По суті звинувачень захист Ценова заперечував, що прокурор довів існування злочинної організації, а також сконцентрувався на тому, що епізоди, в яких був задіяний Ценов, кваліфікуються як ненасильницькі злочини, а тому просив про домашній арешт або зменшити заставу до 998 400 гривень. Суддя задовольнив клопотання прокурора, але знизив заставу до 15 мільйонів. Цю суму за Ценова внесли вже наступного дня.

Захист Віталія Рибалка також зазначав, що прокурори не довели існування злочинної організації, а також звертав увагу, що слідство не наводить ані результатів судово-медичної експертизи, ані допиту потерпілого, який би вказав на Рибалка. «Можливо, вони фантазьори. Чи можна обґрунтовувати підозру на переписках?» — обурювався адвокат. Сам Рибалко назвав усе «повним брєдом» і додав, що якщо «буде штучне затягування», то він піде воювати. Він заперечував усі переписки, проте визнав, що знає Осіпова, бо вони з одного міста. Суддя відправив Рибалка у СІЗО на два місяці без права внести заставу.

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Засідання з обрання запобіжного заходу Дуці відбувалося частково у закритому і частково у відкритому режимах. Тому частини аргументів сторони захисту ми не знаємо. Відомо, що в закритому засіданні захист мав говорити про специфіку роботи Дуки, бо у відкритій частині натякали, що з Осіповим той міг спілкуватися саме через специфіку роботи служби. Крім того, в закритій частині вивчали відео початку обшуку у Дуки. Сам генерал у перерві між засіданнями заявив журналістам, що ця справа — помста директора НАБУ Максима Кривоноса, бо розслідуванням кримінального провадження щодо Кривоноса, за його словами, займався його підрозділ.

Захист наголошував, що Дуці не висувають жодного корупційного злочину, і заперечував причетність генерала до злочинного угруповання. «Все, що інкримінується Дуці, теоретично можна було б розглядати за статтею про зловживання впливом, але не за статтею 255… Якщо людина звернулася з проханням порішать і зняти арешт — це теж інший злочин», — зазначив адвокат генерала. Для захисту кваліфікація має значення, бо участь саме у злочинній організації передбачає суворе покарання.

Окремо адвокати Дуки наголошують, що він не давав згоди і не усвідомлював, що є частиною такої організації. «Дука не знає і ніколи не спілкувався ні з «Артемом Лоренцо», ні з Буркіним… Де докази, що він погодився брати участь у злочинній організації? Таких доказів немає», — зазначав адвокат.

Прокурор приніс до суду пакет із знищеними телефонами. «Бабель» Захист Дуки іронічно каже, що, можливо, то не телефони Дуки. «Бабель» Прокурор приніс до суду пакет із знищеними телефонами. Захист Дуки іронічно каже, що, можливо, то не телефони Дуки. «Бабель»

Крім того, адвокат наголошує, що злочинну організацію створюють для скоєння злочинів, але Дуці інкримінують тільки участь у злочинній організації, а не власне злочини. Прокурор у цьому проблеми не бачить.

У адвокатів було кілька процесуальних зауважень, які згодом можуть призвести до скасування підозри Дуці. Частину цих помилок слідство може виправити протягом розслідування.

Прокурор просив помістити Дуку під варту з альтернативою застави розміром 100 мільйонів гривень, але суд лише частково задовольнив це клопотання і зменшив заставу до 65 мільйонів. Дука заявив, що не має таких грошей. Наближені до СБУ співрозмовники «Бабеля» кажуть, що співробітникам СБУ дали вказівку переказувати кошти на заставу Дуці. Водночас в оточенні Дуки «Бабелю» кажуть, що це ініціатива людей.

У п’ятницю ВАКС також обрав запобіжний захід Олександру Демʼянчуку. Однак про час засідання у ВАКС не повідомили, а також суд не задовольнив клопотання «Бабеля» про його трансляцію. Що відбувалося на суді — невідомо. Врешті Демʼянчук відправився у СІЗО на два місяці без права внесення застави.