Суд виправдав ключового свідка у справі детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова. Прокуратура буде оскаржувати (оновлено)

Шевченківський суд Києва визнав невинуватим Юсуфа Мамешева — ключового свідка у справі детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова, якого разом з батьком звинувачують у незаконному бізнесі з РФ та продажу технічних конопель до Дагестану.

Про це пише Центр протидії корупції.

У суді заявили, що слідчі не довели наявності в його діях кримінального правопорушення. Також суддя скасував запобіжку у вигляді особистого зобовʼязання.

Юсуфа Мамешева обвинувачували у неправдивих свідченнях. Під час допитів та в суді він заявляв, що саме з ним детектив НАБУ Руслан Магамедрасулов обговорював продаж технічної коноплі. За словами Мамешева, у розмові йшлося про Узбекистан, а не про Дагестан, як це стверджує СБУ.

Оновлено о 18:44. Прокуратура не погоджується з цим рішенням та буде оскаржувати рішення суду, повідомили «Бабелю» в Офісі генпрокурора. В ОГП наполягають: зібрані у справі докази давали підстави для підтримання обвинувачення в суді.

«Водночас наголошуємо: будь-які заяви про нібито «сфабрикованість» провадження є оціночними твердженнями сторони захисту та не скасовують процесуального права прокуратури домагатися перегляду рішення у передбаченому законом порядку», — додали в Офісі генпрокурора.

Справа Магамедрасулова

21 липня правоохоронці провели масові обшуки в НАБУ і САП. У НАБУ тоді повідомляли, що обшуки проводили без ухвали суду. Зокрема, тоді затримали Магамедрасулова.

Руслана та його батька Сентябра Магамедрасулова обвинувачують у незаконному бізнесі з РФ та продажу технічних конопель до Дагестану. Обом оголосили підозру в пособництві державі-агресору.

Батько та син не визнають провини, а Руслан Магамедрасулов і його захист наполягають, що влада відкрила справи проти них, лише аби тиснути на Бюро й скомпрометувати його.

У вересні детективу оголосили ще одну підозру. За версією слідства, він допомагав з махінаціями конвертаційним центрам.

Керівник групи детективів НАБУ Олександр Абакумов у листопаді повідомив, що Магамедрасулов допоміг отримати низку доказів у справі «Мідас».