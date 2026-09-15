Генпрокурор оголосив підозру голові НАБУ. У ній йдеться, що Семен Кривонос хотів уникнути кримінальної відповідальності, ставши батьком чужої дитини, і вимагав хабар. Розбираємось у деталях

Епізод 1. Визнання батьківства стосовно чужої дитини, щоб уникнути покарання і потрапити під амністію

Кримінальне провадження, в якому Руслан Кравченко оголосив підозру очільнику НАБУ, Служба безпеки зареєструвала ще у 2014 році. Тоді воно стосувалося вимагання хабаря, але тепер саме в цьому провадженні є ще один епізод, який стався набагато раніше і про який публічно стало відомо ще в березні 2026 року — Кривонос визнав батьківство щодо чужої дитини. У березні цього року екснардеп і блогер Борислав Береза записав інтерв’ю зі Світланою Хомченко — матір’ю дитини, яку Семен Кривонос «всиновив» у 2009 році.

Руслан Кравченко сам записував свою заяву про підозру Кривоносу і «близкій людині» Клименка. Руслан Кравченко / Telegram

Згідно з підозрою, яку оприлюднив генпрокурор Руслан Кравченко, у червні 2009 року Голосіївський райсуд розглядав справу, у рамках якої Кривоноса обвинувачували в підкупі виборців. Слідство стверджувало, що він разом з іншими підкупав студентів у 2008 році, щоб ті проголосували за БЮТ на виборах до Київради. У матеріалах справи стверджувалось, що представники БЮТ передали Кривоносу та його спільнику 90 тисяч гривень. Справа йшла до вироку, тож, за твердженням Кравченка, Кривонос припускав, що його можуть засудити до обмеження або позбавлення волі строком від 2 до 5 років.

Щоб запобігти цьому, не пізніше 17 червня 2009 року Кривонос, як каже Кравченко, вирішив фіктивно визнати батьківство. За чинним тоді законом неповнолітня дитина на утриманні давала Кривоносу шанс уникнути покарання.

Для цього Кривонос нібито залучив спільницю, яка мала допомогти йому знайти неодружену жінку з малою дитиною. Ще одна вимога — відсутність документів про те, що справжній батько дитини визнає батьківство. Так спільниця знайшла Світлану Хомченко, разом з Кривоносом вони переконала жінку подати спільну з ним заяву, у якій Кривонос визнавався батьком дитини. Самій Хомченко нібито сказали, що Кривонос працює за кордоном і роботодавцю потрібні документи про те, що він утримує дитину.

Сімнадцятого червня Кривонос і Хомченко отримали в РАГСі свідоцтво, яке визнавало Хомченка Максима Андрійовича 2008 року народження сином Кривоноса. Інформацію про це представниця РАГС внесла до офіційного документа — Книги реєстрації актів про народження за 2008 рік, а саме — до актового запису про народження № 700 від 15 травня 2008 року. Дитині змінили прізвище на Кривонос, а по-батькові — на Семенович. Копію цього свідоцтва на прохання Кривоноса видали і йому. У підозрі зазначається, що Кривонос і Хомченко домовились, що «батьківство» Кривоноса триватиме не більше одного року, а далі Хомченко збиралась виключити його з актового запису про народження, оскільки планувала надалі користуватися пільгами, передбаченими законодавством для матері-одиначки.

Двадцять пʼятого червня 2009 року Кривонос подав клопотання до Голосіївського суду, в якому просив застосувати до нього амністію, посилаючись на те, що він нібито має на утриманні неповнолітню дитину, і долучив нечесно отримане свідоцтво про народження і довідку Голосіївської РДА про те, що він не позбавлявся батьківських прав щодо нещодавно «всиновленого» сина. Вже 25 червня Кривонос заявив у суді це клопотання. Того ж дня головуючий суддя Рибак клопотання задовольнив.

Дії Кривоноса в підозрі кваліфікують як використання завідомо підробленого документа.

У Єдиному реєстрі судових рішень є ще одна справа. У 2018 році Кривонос через суд попросив скасувати актовий запис про народження дитини. Підставою він назвав висновок експертизи ДНК від 15—25 червня 2015 року, проведеної ТОВ «Судова незалежна експертиза України». Згідно експертизи, імовірність батьківства Кривоноса становила 0,00%. На початку 2019 року суд задовольнив це клопотання. Хомченко в інтервʼю Березі пояснила, що вирішила це зробити перед тим, як дитина пішла в перший клас. За тест, за її словами, заплатив Кривонос. Залишається незрозумілим, чому експертизу ДНК зробили у 2015 році, а рішення суд прийняв лише в 2019, коли дитині було 11 років.

Позовна заява Кривоноса про скасування батьківства. Руслан Кравченко / Telegram Руслан Кравченко / Telegram Позовна заява Кривоноса про скасування батьківства. Руслан Кравченко / Telegram

Епізод 2. Вимагання хабаря за реєстрацію землі

У цьому епізоді йдеться про події 2014 року, коли Семен Кривонос обіймав посаду начальника реєстраційної служби Обухівського міськрайонного управління юстиції в Київській області. До його обовʼязків входила, зокрема, реєстрація права власності на нерухоме майно, у тому числі й на землю.

Уперше про цю справу заговорили ще у 2016 році, коли Семен Кривонос переміг на конкурсі на посаду директора Одеського територіального управління НАБУ. Тоді «Слідство.Інфо» зробило про це матеріал, а Кривонос зрештою відмовився від посади в НАБУ.

За фабулою справи, у березні 2014 року громадянин Рузматов В. В. звернувся до голови Старобезрадичівської сільської ради Обухівського району Київської області Петра Горбаченка з проханням відвести йому безкоштовно 25 соток землі для будівництва житлового будинку. Горбаченко пообіяв це зробити, але вимагав хабар. Двадцять четвертого квітня 2014 року Рузматов звернувся до правоохоронних органів і далі діяв під контролем правоохоронців. На наступній зустрічі у травні Горбаченко озвучив суму хабаря — $72 тисячі, тобто майже по $3 тисячі за сотку землі. Горбаченко також повідомив, що далі цими питаннями буде займатися його довірена особа. Так Горбаченко залучив Кривоноса і Віталія Булашенка. Згідно із підозрою, вони знали, що Горбаченко вимагав у Рузматова гроші, і погодились діяти разом. Кривонос мав залучити підставну особу — Віталія Оверченка, якому сільрада і відвела б ділянку, а далі забезпечити договір купівлі-продажу ділянки Рузматову. Булашенко мав бути посередником між Рузматовим з одного боку та Кривоносом і Горбаченком з іншого. Потім Булашенко кілька разів зустрічався з Рузматовим, а також провів кілька телефонних розмови із ним, під час яких обговорював ділянку і суму винагороди.

Слідство.Інфо / Скриншот / Youtube Тодішній очільник Старих Безрадичів Петро Горбаченко. Загинув у автотрощі за кілька років до повномасштабного вторгнення. Слідство.Інфо / Скриншот / Youtube Тодішній очільник Старих Безрадичів Петро Горбаченко. Загинув у автотрощі за кілька років до повномасштабного вторгнення. Слідство.Інфо / Скриншот / Youtube

Двадцять четвертого вересня 2014 року сільрада виділила землю за заявою Оверченка. Після цього треба було оформити договір купівлі-продажу. Аби зменшити суму податку, що треба було сплатити за угодою, спільники вирішили фіктивно знизити ринкову вартість ділянки.

Тридцятого вересня 2014 службові особи реєстраційної служби Обухівського міськрайонного управління юстиції Київської області, керівником якої був Кривонос, зареєстрували за Оверченком право власності на земельну ділянку.

Щоб знизити ринкову вартість землі, 28 жовтня 2014 року Кривонос, «керуючи протизаконними діями інших учасників злочину», телефоном дав усну вказівку Дмитру Шнайдеру підшукати оцінювача, який зможе занизити ринкову вартість земельниої ділянки, йдеться в підозрі. Згодом Шнайдер дзвонив Кривоносу й узгоджував оптимальний для Рузматова курс долара до гривні.

Шнайдер знайшов оцінщика Сергія Рябоконя, який погодився оцінити ділянку в 149 тисяч гривень, а не у 345 тисяч, відповідний висновок він уклав 30 жовтня.

Договір спільники мали підписати 31 жовтня. Але, як йдеться в підозрі, учасники не завершили процедуру оформлення, бо дізналися, що правоохоронці фіксують їхню незаконну діяльність.

У відео, яке Кравченко оприлюднив 15 вересня 2026 року, зазначається, що слідство встановило, що в день запланованої передачі коштів за земельну ділянку Семен Кривонос мав зустріч із заступником прокурора Обухівського району Київської області Олексієм Павлушком. «Після даної зустрічі Кривонос Семен різко припинив розмови по своєму мобільному телефону та почав уникати спілкування зі своїми спільниками», — йдеться в ролику.

Кравченко підозрює Кривоноса в тому, що той як службова особа вимагав хабар в особливо великому розмірі, а також є організатором складання і видачі підробленого свідоцтва з оцінкою вартості землі.

Що каже Семен Кривонос?

По суті підозри — нічого. Чотирнадцятого вересня керівники НАБУ і САП Семен Кривонос і Олександр Клименко провели брифінг. Однак Кривонос відмовився відповідати на будь-які запитання, що стосувалися суті підозри. Єдина його загальна ремарка звучала так: «Будемо оцінювати та вибудовувати стратегію захисту».

Після заяв Кравченка керівник САП Олександр Клименко (ліворуч) і очільник НАБУ Семен Кривонос (праворуч) зібрали журналістів на брифінг, але по суті підозр нічого не сказали. Getty Images / «Бабель»

Він навіть відмовився повідомити, чи знав про негласні слідчі дії (НСРД), які правоохоронці проводили щодо всіх учасників можливого злочину у справі про хабар. За законом, якщо такі слідчі дії були, Кривоносу згодом мали про них повідомити. Судячи з підозри й з того, що є на відео, яке оприлюднив генпрокурор, НСРД щодо Кривоноса були, принаймні писались телефонні розмови. Крім того, у Реєстрі судових рішень можна знайти з десяток ухвал, серед них одна про дозвіл на проведення обшуку житла Кривоноса. Чи відбувся цей обшук — невідомо. Проте ще в коментарі «Слідству.Інфо» у 2016 році Кривонос казав, що станом на той час він двічі давав свідчення як свідок. «Взагалі не підтвердилось жодного факту по даній справі», — тоді сказав Кривонос.

Що не так із підозрою

Перший епізод. Стаття, яку інкримінує Кривоносу Кравченко, — це злочин середньої тяжкості. Згідно з Кримінальним кодексом, строки давності за таким типом злочинів становлять 5 років, тобто вони вже спливли, а кримінальна відповідальність за цим епізодом неможлива. Хіба що моральна. Те, що Кривонос відмовляється коментувати цей епізод, говорить не на його користь.

Другий епізод. Слідство триває з 2014 року. Протягом двох років слідчі регулярно отримували дозволи на обшуки в різних приміщеннях, однак дотепер жодних підозр ніхто не отримував. У підозрі ніяк не прописано, яку саме вигоду мав отримати Кривонос, а також немає доказів того, що він знав про хабар.

Якщо Кравченко відправив підозру Кривоносу, її мали отримати й інші фігуранти, однак інформації про це немає.

Як кандидат в очільники НАБУ Кривонос пройшов перевірку на доброчесність

Під час конкурсу на обрання керівника НАБУ у 2003 році комісія питала у Кривоноса про частину фактів, озвучених у підозрі, зокрема про можливий підкуп студентів. «Я був керівником студентського активу, у 2007 році ми з групою студентів пішли проти адміністрації одного з університетів через їхнє намагання схилити студентів до голосування за потрібного кандидата. Фактично на нас тоді нацькували представників правоохоронних органів. Підкупу ніякого не було», — казав на співбесіді у 2023 році Семен Кривонос.

Однак боротися і доводити свою невинуватість в суді він не захотів, адже амністія, якою він скористався, — це не реабілітуюча обставина, а лише можливість уникнути покарання.

Запитань про підстави для амністії та про «всиновленого» сина, якого на той час вже не було, на співбесіді Семену Кривоносу не ставили. Земельну справу, про яку писали медіа, там теж не згадували.

Семен Кривонос під час конкурсу на посаду директора НАБУ відповідав на запитання про справу про підкуп виборців. Запитань про інші справи на конкурсі не було. НАБУ

Під час конкурсу багато активістів, зокрема Центр протидії корупції, називали Кривоноса ставлеником Офісу президента. Часто звучало імʼя Андрія Єрмака. Чому при відборі всі факти, викладені в підозрі, проігнорували — незрозуміло.

То є підозра чи її скасували — юридична анархія

Історія з врученням підозри Семену Кривоносу — складна і заплутана. Генеральний прокурор підписав підозру, вніс відомості про її вручення до Єдиного реєстру досудових розслідувань, а потім не вручив її особисто, а відправив «Укрпоштою» — листом з оголошеною цінністю. Такий формат зазвичай використовують для пересилання важливих договорів, судових документів, сертифікатів чи інших цінних паперів. Такі листи можна відстежувати, їх вручають під підпис одержувача. Цей шлях повідомлення про підозру не суперечить закону, хоча зазвичай підозри надсилають поштою у тому випадку, якщо немає можливості вручити документ особисто. Поштою підозри часто направляють НАБУ і САП. У будь-якому разі будь-які спірні питання з цього приводу може вирішити лише суд.

Судячи з фото квитанцій, які оприлюднив Кравченко, він направив підозру за трьома адресами: безпосередньо до НАБУ, на адресу реєстрації Семена Кривоноса і до місця його фактичного проживання.

Кравченко у своєму телеграм-каналі опублікував платіжки та іншу інформацію про листи, якими направив підозру Кривоносу на три адреси. Руслан Кравченко / Telegram Руслан Кравченко / Telegram Кравченко у своєму телеграм-каналі опублікував платіжки та іншу інформацію про листи, якими направив підозру Кривоносу на три адреси. Руслан Кравченко / Telegram

Як чинний генпрокурор — а станом на 13 вересня, коли підозра була підписана і направлена поштою, Кравченко залишався на посаді — він діяв за законом. Практика, коли генеральний прокурор підписує підозру, але не вручає її особисто, діє вже багато років. Крім того, Кравченко вніс відомості про оголошення підозри до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

За законом скасувати підозру може лише суд і тільки у випадку, якщо підозрюваний звернеться до нього з таким клопотанням. А для цього Кривоносу доведеться визнати факт отримання підозри.

Другий варіант — підозру може скасувати сам генеральний прокурор або виконувач обовʼязків генерального прокурора, наприклад, через процесуальні порушення. Це не правило, а виняток. Більш законний шлях — закрити кримінальне провадження. Однак поки що цього не сталось.

Пізно ввечері 14 вересня в соціальних мережах Офісу генпрокурора зʼявилося повідомлення про те, що оскільки керівнику антикорупційного органу повідомлення про підозру в передбаченому КПК порядку не вручили, «правові підстави для цього відсутні. Заяви про начебто підозру були позбавленими юридичного сенсу, а відтак відповідні відмітки в ЄРДР про повідомлення про підозру були скасовані».

В Офісі генпрокурора «Бабелю» уточнили, що це рішення прийняв прокурор у провадженні, який виключив з Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про факт повідомлення про підозру Кривоносу. «Відповідне рішення процесуального прокурора погоджено заступником генерального прокурора відповідно до встановленого розподілу обов’язків», — зазначили в ОГП. Очевидно, ідеться про заступника генпрокурора і друга Кравченка Максима Крима.

Таке рішення ставить під питання всі інші підозри, які прокурори направляли підозрюваним поштою, і дають підстави заявляти, що такі підозри незаконні.

Незрозумілою лишається і позиція «Укрпошти», яка зробила заяву про те, що тепер вони вирішуватимуть, чи доставляти підозру. СММники уточнили, що це жарт, але з подальшого повідомлення виглядає, що так воно і є. В «Укрпошті» зазначили, що проводять перевірку обставин, як ці листи з підозрою відправлялись, і звернулися за офіційними розʼясненнями. До кого — невідомо.