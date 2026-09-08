Генпрокурор Руслан Кравченко подав у відставку після «справи кол-центрів». Ось у чому НАБУ та САП звинувачують співробітників ОГП — і ось що відповідає генпрокурор

Ось кого НАБУ та САП називають членами злочинної організації, яка працювала у 2025—2026 роках (Генпрокурора Руслана Кравченка серед них немає.)

Сергій Кропива («Канцлер») . Заступник начальника департаменту міжнародного співробітництва Офісу генерального прокурора. У зафіксованих розмовах Кропива хвалиться, що його посада дорівнює повноваженням заступника генпрокурора, але він не хоче цієї формальної посади, бо тоді він приверне до себе увагу. Суд призначив йому заставу в 120 млн гривень.

Заступник начальника департаменту міжнародного співробітництва Офісу генерального прокурора. У зафіксованих розмовах Кропива хвалиться, що його посада дорівнює повноваженням заступника генпрокурора, але він не хоче цієї формальної посади, бо тоді він приверне до себе увагу. Суд призначив йому заставу в 120 млн гривень. Єлизавета Івахненко («Муза»). Співмешканка Кропиви, аспірантка Одеської юридичної академії на кафедрі міжнародного та європейського права. У 2025 році на сайті юракадемії її називають заступницею декана факультету кібербезпеки. На той час їй було 23 роки. Суд призначив їй заставу 20 млн гривень.

Співмешканка Кропиви, аспірантка Одеської юридичної академії на кафедрі міжнародного та європейського права. У 2025 році на сайті юракадемії її називають заступницею декана факультету кібербезпеки. На той час їй було 23 роки. Суд призначив їй заставу 20 млн гривень. Сергій Куций («Камрад»). Водій Кропиви. Виконував його доручення, зокрема возив готівку. Також на його родичів оформлювали майно. Йому вже обрали запобіжний захід тримання під вартою з альтернативою 3 мільйони гривень.

Водій Кропиви. Виконував його доручення, зокрема возив готівку. Також на його родичів оформлювали майно. Йому вже обрали запобіжний захід тримання під вартою з альтернативою 3 мільйони гривень. Данило Сліпчук. Головний спеціаліст в департаменті інформаційних технологій в ОГП. До цього працював із Кропивою в Одеській обласній військовій адміністрації. Сліпчук надавав Кропиві адреси та координати незаконних кол-центрів для перевірки.

Головний спеціаліст в департаменті інформаційних технологій в ОГП. До цього працював із Кропивою в Одеській обласній військовій адміністрації. Сліпчук надавав Кропиві адреси та координати незаконних кол-центрів для перевірки. Богдан Бойко. Президент ФК «Харків». Слідство називає його негласним куратором кол-центрів. На плівках Кропива називає його «Бодічка». Бойко вже заперечив свою причетність.

Президент ФК «Харків». Слідство називає його негласним куратором кол-центрів. На плівках Кропива називає його «Бодічка». Бойко вже заперечив свою причетність. Олександр Дидич. Адвокат. Основне завдання Дидича — легалізація майна через перереєстрацію. Слідство зазначає, що він складав «легенди» про походження коштів, а сам Кропива в розмовах неодноразово зазначав, що всі ФОПи «під крилом» Саші. Він вів бухгалтерський облік фіктивних ФОПів і облік активів Кропиви. Суд призначив йому заставу 3 млн гривень.

На фото верхній ряд: Сергій Кропива (ліворуч), Єлизавета Івахненко, Сергій Куций.

Нижній ряд: Олександр Дидич, Богдан Бойко. «Бабель»

На записах, які оприлюднило НАБУ, замість імен вказувалися нікнейми. Крім того, слідство стверджує, що учасники організації використовували нікнейми для конспірації. Однак судячи із записів, учасники називали один одного на імʼя. Під час судового засідання прокурор не описував ієрархію злочинної організації або конкретні ролі учасників і не називав час, коли вони до цієї організації приєдналися. Тому захист вважає, що прокурор не довів існування злочинної організації, а саме її стійкість, ієрархічніть, попередню змову і мету — необхідні ознаки злочинної організації. Адвокати наголошують, що учасники «злочинної організації» навряд чи розуміли, що вони такими є.

Сергій Кропива, Данило Сліпчук і Богдан Бойко вигадали схему, як брати кол-центри під свій контроль

Причетність Сергія Кропиви до «кришування» кол-центрів НАБУ і САП доводять і розмовою в службовому автомобілі Кропиви, яким керував його водій Сергій Куций. Очевидно, прослушка НАБУ фіксувала всі розмови, які там відбувалися. Так була зафіксована ромова між іншим водієм і іншим співробітником прокуратури, які використовували машину, поки Кропива був у відрядженні 16 березня 2026 року. Саме в цій розмові водій сказав співрозмовнику, що в ОГП всі знають, що Кропива «кришує кол-центри по всій Україні, прикинь, які бабки відмиваються».

Слідство вважає, що Сергій Кропива через іншого співробітника ОГП Данила Сліпчука отримував інформацію про «свої» та «чужі» кол-центри. Свої — це ті, які платили за «кришування», чужі — ті, що не платили. Слідство наводить розмову, коли Сергій Кропива подзвонив Сліпчуку та попросив перевірити кол-центри в Дніпрі. Коли Сліпчук виявив, що співпраці з ними немає, Кропива дав команду «нападати».

Двадцять шостого лютого 2026 року в Дніпрі пройшли масштабні обшуки в кол-центрах. У ті ж дні Сергій Кропива, обговорюючи їхню підготовку, попросив Богдана Бойко дати адреси інших кол-центрів, «по кому вони ще не проїхались КамАЗом». Слідство навело ще одну розмову про кол-центри — між Сергієм Кропивою та водієм Сергієм Куцим. У ній Кропива каже, що мета обшуків — «навести шороху», а для того, щоб когось затримати, «треба розробку мати, а ми просто знали місця».

Гроші за «кришування» кол-центрів зазвичай забирали або Куций, або Сліпчук. Передача відбувалася в Києві, через пункт обміну валют на бульварі Лесі Українки, 3.

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Сергій Кропива хотів змінити наказ № 309, щоб мати більше повноважень у роботі з кол-центрами. Руслан Кравченко наполягає, що йому це не вдалося

Слідство стверджує, що в червні 2026 року генпрокурор Руслан Кравченко мав дати Сергію Кропиві більше повноважень: право контролювати всі провадження, які стосувалися кол-центрів. Такі накази генпрокурор не ухвалює одноосібно, їх мають затверджувати і його заступники.

На записах Кропива обговорює цей наказ: він каже, що з усіма посварився, — на це його водій відповідає, що «треба вигризати місце під сонцем». Кропива хвалиться в розмові, що його підтримав Кравченко. Він також каже, що шеф «дав заступникам пілюлєй». Слідство вважає, що Кропива мав на увазі, що Кравченко на прохання Кропиви приструнив заступників — в інтересах злочинної організації. Наказ, судячи з розмов, допомагала готувати заступниця Кравченка Марія Вдовиченко. У неї під час обшуків знайдений коштовний годинник Rolex, який їй подарував Кропива на день народження.

У розмові з журналістами в понеділок, 7 вересня, Руслан Кравченко акцентував на тому, що з матеріалів НАБУ та САП випливає, що Кропива досягнув мети, — він нібито змінив наказ № 309, який розмежовує функціонал підрозділів ОГП. «Це неправдива інформація в ухвалі», — сказав він. За його словами, Кропива справді прийшов з такою ініціативою, але Кравченко віддав її на обговорення і погодження своїм заступникам. «Всі заступники сказали: “Ми це не погоджуємо”. Пропозиція була відхилена», — зазначив Кравченко.

НАБУ та САП обшукали кабінети в будівлі Генпрокуратури та будинок Руслана Кравченка

НАБУ і САП провели обшуки в декількох кабінетах офісу генпрокурора. Вони знайшли:

$50 тисяч у начальника управління забезпечення виконання повноважень генерального прокурора Айдина Худієва. Також встановили, що він купив Audi Q8, що не відповідає рівню його доходів.

Коштовні годинники Rolex у заступниці генерального прокурора Марії Вдовиченко. Ці годинники Сергій Кропива дарував їй на день народження.

Обшуки провели і в приміщеннях ОГП, якими користується Кравченко, а також у нього в будинку. За словами Кравченка, у нього знайшли «робочі схеми, пусті конверти і чотири сертифікати по 50 тисяч гривень з магазину Canali». Він каже, що його зарплата дозволяє йому витрачати подібну суму. Вдома у Руслана Кравченка знайшли договір на оренду будинку, технічну документацію цього будинку і робочі документи дружини. «Вона не відноситься до політики, не відноситься до правоохоронних або державних служб. Вона ніколи там не працювала», — каже Кравченко.

Під час обшуків у межах операції НАБУ «Карфаген». Facebook / НАБУ Facebook / НАБУ Під час обшуків у межах операції НАБУ «Карфаген». Facebook / НАБУ

Раніше ОГП повідомляв, що слідчі НАБУ під час обшуків отримали доступ до матеріалів кримінального провадження (зокрема, НСРД), які стосуються можливої протиправної діяльності саме НАБУ та САП. Під час спілкування з журналістами Руслан Кравченко уточнив, що ці документи були саме в його заступниці Марії Вдовиченко.

Розповідаючи про операцію, НАБУ опублікувало фото сейфа з грошима Адвокат Віталій Сердюк написав, що це фото з іншого обшуку в іншому кримінальному провадженні. Він розповів «Бабелю», що обшуки у його клієнта пройшли в ніч з 4 на 5 вересня 2026 року, в межах провадження, що стосується старої земельної справи. На початку 2000-х років, каже Сердюк, у його клієнта намагались забрати землю, але в 2020-му він виграв справу у Верховному суді. Всі гроші, які НАБУ знайшло в сейфі, — легальні, каже Сердюк. Нове провадження, за словами Сердюка, НАБУ зареєструвало в травні цього року. Прокурор САП наполягає, що зміст сейфу має стосунок до операції «Карфаген».

Слідство стверджує, що Сергій Кропива є довіреною особою Руслана Кравченка — він допомагав генпрокурору робити ремонт і святкувати день народження. Руслан Кравченко стверджує, що Кропива його обманював і брехав колегам

На судовому засіданні, де Сергію Кропиві обирали запобіжний захід, прокурор навів кілька розмов, з яких випливає, що Кропива був довіреною особою Генпрокурора.

Прокурор навів протокол від 4 березня 2026 року. В ньому Сергій Кропива говорить Руслану Кравченку: «Алло, так, Андреїч, так шеф. Ні, все нормально. Ніхто не ображає, хто мене образить? Ви ж за мною, це ж усі знають».

У розмові з водієм у лютому 2026 року Кропива каже, що треба ставати заступником генпрокурора. Водій відповідає, що він і так майже заступник, але непублічний. В іншій розмові з водієм Сергій Кропива каже: «Я з керівником дуже тісно. Я координую переважну більшість напрямів в офісі, тому все нормально».

Кравченко в розмові з журналістами розповів, що сам запросив Сергія Кропиву працювати в Офіс генпрокурора, але вони не були до цього знайомі. За словами Кравченка, коли він прийшов на посаду, в ОГП не вистачало людей, зокрема в міжнародці. Його колишні співробітники в Київській ОДА відмовились переходити в ОГП. Він почав шукати людей в інших областях — і так дізнався про Сергія Кропиву, який працював в Одесі.

Кропива (лаворуч) брав участь у зустрічах генпрокурора Кравченка (посередині) з представниками ФБР, присвячених боротьбі з кіберзлочинами. Офіс генерального прокурора

Руслан Кравченко поговорив з очільником Одеської області Олегом Кіпером і попросив його відпустити Сергія Кропиву в прокуратуру. Кропива пройшов усі спеціальні перевірки, зокрема перевірку НАЗК. На питання про те, чи був він ефективний, Кравченко відповів: «Мені соромно, бо це наша команда. Для мене кол-центри, як і наркотики, — це злочин, це табу… Мене тримали в омані і використовували повноваження». За його словами, Сергій Кропива прикривався його іменем і багато брехав іншим. «Наприклад, що він як заступник, все може вирішувати. Такого не могло бути», — каже Кравченко.

Слідство також наводить розмови, де Сергій Кропива координує ремонт будинку в Козині під Києвом, який знімає генпрокурор з дружиною. В них Кропива спілкується з прорабом, іншим персоналом з різних технічних питань, наприклад, про ремонт льодогенератора. У січні 2026 року Руслан Кравченко просив його поїхати в Козин і організувати монтаж газового генератора, інвертора на 30 кіловат і батареї на 60 кіловат — але просив не їхати туди на службовому автомобілі. У березні 2026 року Сергій Кропива з Русланом Кравченком обговорювали встановлення сигналізації, каміну та побутової техніки. Слідство стверджує, що за ремонт платив саме Сергій Кропива — але не навело доказів.

Будинок, який Кравченко винаймав у Козині. bihus.info Ремонтом у цьому будинку керував Кропива. bihus.info bihus.info Будинок, який Кравченко винаймав у Козині. Ремонтом у цьому будинку керував Кропива. bihus.info

У розмові з журналістами Руслан Кравченко визнав, що просив Сергія Кропиву йому допомогти. На початку 2026 року він вирішив зняти будинок у Козині, але там був потрібен ремонт. З власницею будинку він домовився, що все, що залишається в будинку, вона ремонтує за свій кошт, а все, що можна забрати з будинку, — робить Кравченко своїм коштом. Кравченко не зміг назвати точну суму, яку він заплатив за ремонт. Він визнав, що Сергій Кропива міг оплачувати якісь рахунки, якщо вони були термінові, але заявив, що повернув йому всі гроші. Він пообіцяв, що все вкаже в декларації за 2026 рік, якщо буде проживати в будинку понад 180 днів. Він додав, що інвертор, батареї і генератор оплачувала власниця будинку, — бо вони залишаться в будинку.

Сергій Кропива організував собі та родині Кравченків поїздку в Мадрид і святкування дня народження генерального прокурора. З матеріалів випливає, що Кропива контролює купівлю квитків окремо для своєї коханки Єлизавети Івахненко і для дружини Руслана Кравченка, щоб «вони були різними інвойсами». Дружину Кравченка він називає «оця дєвочка». Потім Кропива звітує Кравченку: «Все супер, [квитки] купив, якщо треба змінити, можу змінити».

Сергій Кропива також дає доручення Івану Тимошенку — директору департаменту інформаційних технологій ОГП, з яким він раніше працював в Одесі, а у 2026 році перевів до себе. Він просить Тимошенка замовити йому номер у хорошому готелі і ще один у бюджетному — для звіту. Крім того, Кропива в розмові з Русланом Кравченком обговорює ціну готелю: «Так, Андрійович, шеф, кажуть, що ми можемо взагалі виходити за будь-які норми, але ми тоді ж знімали за €130, ну щось типу того».

Згодом, 5 березня 2026 року, Кропива обговорює з Кравченком ресторан, у який вони підуть у Мадриді. Слідство стверджує, що йдеться про святкування дня народження Кравченка 15 березня під час відрядження до Іспанії. «Ресторан замовили, який ви хотіли, але він не Мішлен, там працює кухар, який раніше в Мішлені працював», — каже Кропива і додає, що тоді можна інший ресторан знайти, який має зірку Мішлен. «Те посилання, яке ви мені прислали, мені там спочатку сказали ресторан Deessa… Зараз тоді буду в Mandarin Oriental Ritz. Тоді замовляю», — зачитав їхню розмову прокурор.

Ресторани готелю Mandarin Oriental Ritz у Мадриді. mandarinoriental.com mandarinoriental.com mandarinoriental.com Ресторани готелю Mandarin Oriental Ritz у Мадриді. mandarinoriental.com

Слідство стверджує, що Сергій Кропива через злочинну організацію хотів легалізувати 90.4 млн гривень (частину з яких отримав ще в Одесі)

Під час обрання запобіжного заходу прокурор навів розмови Сергія Кропиви з його коханкою Єлизаветою Івахненко. Кропива розповідає, що в Одеській ОВА він кожного місяця віддавав керівництву 15 тисяч (очевидно доларів) — і що інакше він працювати не може. «Я так не можу: просто ходити на роботу. Якщо треба робити, то все! От я тебе обрав, бо ти красива, розумна, цілеспрямована. Була б просто сірою мишкою… Чесно, я люблю найкраще, ну щоб *** так королеву, а якщо красти — то мільйон», — зачитав слова Сергія Кропиви прокурор.

Слідство стверджує, що отримані в Одесі кошти Сергій Кропива витрачав трьома способами:

На понад 20 млн гривень купив нерухомість, коштовності та інше майно.

Майно на суму понад 12 млн гривень перереєстрував на третіх осіб, щоб приховати власника. Зокрема, йдеться про нерухомість у Буковелі.

Понад 10 млн гривень учасники угруповання розмістили на банківських рахунках своїх близьких під виглядом легальних доходів.

Захист вважає підозру необґрунтованою, тому що слідство не встановило основний злочин, внаслідок якого Кропива отримав майно, яке потім легалізував. Питання «основного злочину» захист і прокурори трактують кожен у своїх інтересах. Судова практика в подібних справах поки що незначна, і жодної з них не розглядав Верховний суд — на рішення якого можна було б спертися.