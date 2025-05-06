У другому поспіль першому турі виборів у Румунії знов переміг ультраправий — цього разу Джордж Сіміон. Як країна ЄС, де не люблять Путіна, опинилась в цій точці? Ось так

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Попередні президентські вибори в Румунії неочікувано стали великою політичною подією. Про них у своїй стратегічній промові на Мюнхенській безпековій конференції згадав віцепрезидент США Джей Ді Венс як про приклад того, що Європа відступає від «демократичних цінностей та принципів свободи слова».

Усе через те, що попередні результати виборів Конституційний суд Румунії скасував. Переможця — ультраправого Келіна Джорджеску, який набрав 22,9% голосів, — звинуватили в незаконній агітації. Передвиборчу кампанію Джорджеску проводив переважно в соцмережах, зокрема в TikTok. Він запевняв, що мав на це нульовий бюджет, але слідчі знайшли понад мільйон євро незадекларованих пожертв на його кампанію. Ще однією причиною стало зовнішнє втручання в вибори, найімовірніше, Росії. Джорджеску, до речі, свої проросійські погляди навіть не приховував. Він називав Путіна «людиною, яка любить свою країну», а Україну — «вигаданою державою», в якої треба забрати Буковину і Бессарабію.

Келін Джорджеску на акції протесту проти скасування результатів виборів, березень 2025 року. Getty Images / «Бабель»

Оскаржити перевибори Джорджеску не вдалося ані в румунських судах, ані в Європейському суді з прав людини. А от ним самим слідчі зацікавилися. Спочатку в Румунії почали зʼясовувати, звідки він брав гроші на передвиборчу кампанію. А в лютому 2025 року його взагалі затримали за фінансові зловживання, підтримку фашистських угруповань і «підбурювання до підриву конституційного ладу». Найбільші проблеми політику створював його ж соратник Гораціу Потра, який відповідав за охорону Джорджеску. Потра займається приватними військовими компаніями та постачає румунських найманців у різні гарячі точки світу. Так він познайомився із членами «ПВК Вагнера», колишні члени якої теж входили до охорони Джорджеску. Зрештою через всі ці розслідування до повторних виборів політика не допустили.

Новим лідером передвиборчих рейтингів став інший кандидат, теж ультраправий — Джордж Сіміон. На попередніх виборах він був лише четвертим. У 2019 році Сіміон створив «Альянс за союз румунів» і за цей час перетворив його з групи маргіналів, які виступали проти ковідних обмежень та вакцинації, на головну опозиційну партію в румунському парламенті.

Джордж Сіміон на акції протесту перед Міністерством охорони здоров'я Румунії після пожежі в лікарні, де лікували хворих із коронавірусом, січень 2021 року. Getty Images / «Бабель»

«Під час пандемії уряд вжив дуже суворих заходів, а румуни не люблять, коли зазіхають на їхню особисту свободу. Тоді дві основні партії сформували коаліцію [в парламенті], яка досі перебуває при владі. Жодна з них не була справжньою опозицією, тому опозиція виникла в іншому місці», — пояснює секрет успіху Сіміона румунський соціолог Барбу Матеєску.

До того ж Сіміон вміло грає на економічних проблемах у країні, там досі висока інфляція, а жителі регіонів вважають, що центр їх ображає і вони мають менше прав.

Джордж Сіміон відвідує фестиваль у румунському місті Александрія, травень 2025 року. Getty Images / «Бабель» Getty Images / «Бабель» Getty Images / «Бабель» Джордж Сіміон відвідує фестиваль у румунському місті Александрія, травень 2025 року. Getty Images / «Бабель»

Сіміон одразу підхопив більшість тез Джорджеску — майже всі вони антиукраїнські. Сіміон засудив російське вторгнення, але систематично виступає проти військової допомоги Україні — гроші, за його словами, потрібні румунам. Та й самого Джорджеску він обіцяє повернути до влади, наприклад, зробити прем’єр-міністром.

Джордж Сіміон і Келін Джорджеску на антиурядовій акції протесту, березень 2025 року. Getty Images / «Бабель»

А ще Сіміон виступає за повернення української Бессарабії до складу Румунії: «Цей пакт [між СРСР і нацистами в 1940 році] досі лишає шрами [на Румунії]. Я вимагаю гідності для румунів за межами наших кордонів».

«[Питання Бессарабії] в Румунії має високе схвалення, але низьку інтенсивність. Це як запитати, чи хочете ви, щоб завтра була сонячна погода. Більшість скажуть «так». Але якщо піде дощ, ніхто не розсердиться і не розпочне революцію», — так Матеєску пояснює, чому Сіміон експлуатує тему Бессарабії.

Вʼїжджати в Україну СБУ заборонила Сіміону ще у 2000 році. Його звинувачують у «систематичній антиукраїнській діяльності, яка суперечить національним інтересам України та порушує державний суверенітет». Наприклад, він нібито зустрічався з російськими спецслужбами в Чернівцях у 2011 році.

У міжнародній політиці Сіміон рівняється на Дональда Трампа. Він не соромиться вдягати кепки MAGA і наслідувати відповідну ідеологію. Публічно каже, що він «єдиний, хто має відносини з Держдепом» і може домовитися зі США. Наприклад, повернути безвіз для румунів, який Штати скасували всього за кілька днів до виборів. А ще Сіміон, намагаючись отримати прихильність Трампа, обіцяє подвоїти оборонний бюджет Румунії — саме цього США вимагають від європейських партнерів по НАТО.

З Європою у потенційного лідера Румунії менш приязні відносини. Він не говорить про можливий вихід країни з ЄС, однак обіцяє блокувати рішення, які йому не подобатимуться. Так вже робить ще один симпатик Трампа — лідер Угорщини Віктор Орбан.

Джордж Сіміон їздив до США на інавгурацію Дональда Трампа і фотографувався з його сином Дональдом Трампом — молодшим, січень 2025 року. Facebook

«Ми віримо в Європейський Союз, який процвітає як гніздо для його різноманітних і суверенних держав, а не як жорстка система, яка навʼязує всім політику за принципом «одне для всіх», — каже Сіміон.

Джордж Сіміон у першому турі набрав майже 41% голосів — удвічі більше за найближчих конкурентів. І на 10% голосів більше, аніж давали майже всі соцопитування.

Вісімнадцятого травня у другому турі його суперником стане мер Бухаресту, проєвропейський центристський політик Нікушор Дан, який буквально вирвав перемогу. Конкурентами Дана були колишній прем’єр-міністр Віктор Понта (набрав 13,04%) та кандидат від правлячої коаліції Крін Антонеску (20,07%). Дан обійшов Антонеску менше ніж на 1% голосів — і все за рахунок румунської діаспори, яка голосувала переважно або за Сіміона, або за Дана. Останній переміг майже в усіх країнах Америки, Азії та Африки, тоді як Сіміона більше підтримали в Європі, зокрема в Україні.

Мер Бухаресту Нікушор Дан клеїть власний передвиборчий постер, квітень 2025 року. Getty Images / «Бабель»

Зараз Дан намагається консолідувати прозахідний та проєвропейський електорат. Він також обіцяє підвищити оборонні витрати Румунії та боротися з корупцією. А ще — продовжувати підтримувати Україну. «Я хочу підкреслити, що війна в Україні є важливою для безпеки Румунії та Молдови. Я ціную те, що румунська держава вже зробила, напрям був правильним, і це має продовжуватися», — каже він.

Зараз соцопитування оцінюють шанси Дана і Сіміона на перемогу приблизно однаково. Одні віддають невелику перевагу меру Бухаресту, інші — ультраправому політику. Головна проблема Дана — слабка впізнаваність серед населення Румунії, особливо в сільських районах. Водночас Сіміон має дуже великий антирейтинг серед міського населення та проєвропейських виборців і йому буде складно суттєво збільшити свій нинішній результат.

Нікушор Дан у своєму офісі в Бухаресті, квітень 2025 року. Getty Images / «Бабель»

Результати виборів вирішать майбутнє україно-румунських відносин — ці відносини для Києва важливі. Публічно Румунія не звітує про військову допомогу Україні, однак на фронті є румунські «Гради», артилерія і бронетранспортери. Також румунська армія передала Україні батарею Patriot. Румунія — другий після Польщі головний транзитний хаб військової допомоги Україні, бо у країні розташовані цілих дві бази НАТО з тисячами американських солдатів. Там, наприклад, українських пілотів вчать літати на F-16.

А ще Румунія — важливий економічний партнер. Її територією Україна експортує свої товари в Європу, зокрема й зерно через порт у Констанці. Якщо до влади прийде Сіміон, усю цю допомогу Румунія може заблокувати. І не лише цю, але й загальноєвропейську. Як член ЄС Бухарест має право вето, яким в українському питанні активно користуються і спекулюють Словаччина та Угорщина.

Президент України Володимир Зеленський зустрічається з тодішнім президентом Румунії Клаусом Йоганнісом, жовтень 2023 року. Getty Images / «Бабель»

«Допомога Україні не популярна, оскільки існує думка, що уряд в першу чергу має допомагати румунам. На виборах Україна не була помітною темою і навряд стане — у нас і так достатньо внутрішніх проблем», — зазначає соціолог Матеєску. Однак, за його словами, це не означає, що в Румунії люблять Путіна чи підтримують його війну. Радше електорат Сіміона дуже боїться Росії та хоче якнайшвидчого миру — цей запит перегукується із заявами Трампа.

Зараз Румунія опинилася на порозі дострокових парламентських виборів — прем’єр-міністр Марчел Чолаку оголосив про відставку та вихід його партії соціал-демократів із коаліції. А на нових виборах найбільше шансів перемогти має ультраправий «Альянс за союз румунів». Той самий, який завдяки протестам проти карантину та вакцинації створив Сіміон.