Майбутній канцлер Німеччини змінює Конституцію, щоб вкласти сотні мільярдів в оборонку. Концерн Rheinmetall готується їх засвоїти — і будує заводи в Україні

Фрідріх Мерц ще не встиг стати канцлером, а вже майже провів через парламент історичний для Німеччини проєкт. Він планує витратити €500 мільярдів на інфраструктурні проєкти: €100 мільярдів спрямують у фонд кліматичних та економічних перетворень, ще €100 мільярдів підуть на інвестиції урядам федеральних земель, а €300 мільярдів – безпосередньо уряду Німеччини. Більша частина цих грошей піде на оборонку.

Для цього коаліція в Бундестазі, яку зібрав Мерц, вчора затвердила зміни до німецької Конституції. Річ у тім, що у 2009 році туди внесли так зване боргове гальмо: дефіцит німецького бюджету не може перевищувати 0,35% ВВП. Тепер для витрат на оборону зроблять виняток. Щоб отримати потрібну кількість голосів, Мерц скооперувався із соціал-демократами та «зеленими». Він навмисно зробив це саме зараз: у наступному скликанні Бундестагу, що збереться 25 березня, ультраправі та ліві партії матимуть достатньо голосів, щоб заблокувати зміни до Конституції. На голосуванні плани Мерца підтримали 513 депутатів. Документ ще має схвалити верхня палата парламенту — Бундесрат.

Фрідріх Мерц голосує за зміни до Конституції і масштабний план витрат на оборону, березень 2025 року. Getty Images / «Бабель»

«Німеччина повернулася», — каже Мерц. Витрати на оборону, які перевищують 1% ВВП, звільнять від усіх фіскальних обмежень. Це стосується і боротьби з кібератаками, і посилення розвідки, й інвестицій в оборонну промисловість, і «допомоги країнам, які зазнали нападу».

Звісно, він має на увазі передусім Україну.

Очевидний та головний бенефіціар німецького та європейського переозброєння — концерн Rheinmetall. Це один з найбільших виробників зброї та боєприпасів у Європі. Гендиректор концерну Армін Паппергер вважає, що європейські країни-члени НАТО можуть підвищити свої витрати на оборону майже до трильйона євро. Rheinmetall претендує приблизно на чверть цих грошей.