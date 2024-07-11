CNN: США та Німеччина зірвали російський план вбивства гендиректора концерну Rheinmetall

США та Німеччина зірвали російський план вбивства гендиректора концерну Rheinmetall, який виробляє зброю для України.

Про це повідомляє CNN з посиланням на джерела.

За даними джерел, росіяни планували вбити цілу низку керівників оборонної промисловості по всій Європі, які підтримували військові зусилля України. Найбільш готовим був план вбивства голови Rheinmetall Арміна Паппергера.

Коли американці дізналися про намір, вони повідомили про це Німеччину, чиї служби безпеки тоді змогли захистити Паппергера і зірвати замах.

CNN підкреслює, що Паппергер був очевидною мішенню: його компанія Rheinmetall є найбільшим і найуспішнішим німецьким виробником життєво важливих 155-мм артилерійських снарядів, які стали вирішальною зброєю у війні України з Росією.

Крім того, в червні в Україні запрацював спільний виробничий майданчик «Укроборонпрому» і Rheinmetall — цех з ремонту й виробництва бронетехніки.

У CNN додали, що Росія вже понад пів року проводить саботажну кампанію по всій Європі, здебільшого через підставних осіб. Вона вербувала місцевих аматорів для різних дій — від підпалів складів, повʼязаних зі зброєю для України, до дрібних актів вандалізму, і все це для того, щоб зупинити потік зброї із Заходу в Україну і послабити підтримку Києва з боку громадськості.

Але розвіддані, які свідчили про готовність Росії вбивати приватних осіб, прояснили західним чиновникам, наскільки далеко Москва готова зайти в паралельній тіньовій війні, яку вона веде на Заході.