Бундестаг підтримав план інвестицій на трильйон євро. Це розблокує допомогу Україні

На екстреному засіданні 18 березня Мерц заручився підтримкою 513 депутатів — це перевищує більшість, необхідну для внесення змін до Конституції, у дві третини голосів. Законопроєкт передбачає послаблення боргових обмежень у головному законі Німеччини. Документ ще має схвалити верхня палата парламенту — Бундесрат.

Економісти підрахували, що армія держави потребує понад €400 мільярдів вкладень найближчими роками. План Мерца передбачає, що витрати на оборону, розвідслужби та кібербезпеку звільнять від боргового правила, якщо вони перевищують 1% ВВП.

Також у межах цього пункту законодавці дають зелене світло для розблокування €3 мільярдів на військову допомогу Україні, про що писало видання Politico.

Як пише FT, представники «Християнсько-демократичного союзу ФРН» хочуть не лише прискорити переозброєння, але й створити 12-річний спеціальний фонд на €500 мільярдів. Кошти підуть на модернізацію лікарень, шкіл, доріг та енергетичних мереж.