Олександра Сирського хвалять за звільнення Київщини, дорікають Бахмутом і чекають див, як на Харківщині. Великий профайл головкома. Частина друга

1

Попри хаос перших днів повномасштабного вторгнення Сирський одразу доручив підняти архіви і знайти карти оборони столиці 1941 року. «Виявилось, на Київ росіяни йшли так само, як у 1941 році — німці. Тільки німцям вдалося зайти зі сторони Житомирського шосе і далі — на Одеську трасу, а росіяни Житомирську трасу не осилили», — згадує Кулеба. На нарадах Сирський нарізав завдання місцевій владі, які чиновники вже самі розподіляли між собою. «Його завдання могло складатися з двох слів, а для нас це було 18 годин роботи», — розказує Кулеба.

Олександр Сирський з тодішнім головнокомандувачем Валерієм Залужним під час битви за Київ, весна 2022 року. Facebook

Сирський також створив таку собі цивільно-військову робочу групу, до якої входили представники штабу оборони, Міністерства оборони, міської влади, іноді представники Офісу президента, деякі народні депутати. Серед парламентаріїв були Сергій Тарута (фракція «Батьківщина») та давня знайома Марʼяна Безугла. Наприкінці лютого — на початку березня вона допомагала Сирському з фортифікаціями. Зокрема, на його прохання разом із науковцем з Університету оборони виїжджала дивитися, де в області можна побудувати оборонні споруди, дізнавалась, що для цього потрібно, і передавала Сирському.

Один з членів робочої групи згадує: люди любили ходити на наради до Сирського хоча б тому, що в дні, коли всім було страшно і тривожно, він виглядав упевнено і спокійно — це вселяло надію, що все буде добре.

З початку повномасштабки Сирський їздив на неброньованій машині без охорони. Одного дня його зупинили на черговому блокпості Тероборони — їх тоді часто встановлювали без будь-якої системи, де хто вважав за потрібне, — і хотіли забрати машину. На слова Сирського про те, що він командувач Сухопутних військ, йому кинули: «Багато вас таких тут їздить!».

«Тоді він ледь стримався. Я памʼятаю, приїхав на нараду дуже злий від усього того бардака», — згадує Тарута. Як Сирський розрулив ситуацію на блокпосту, депутат не уточнює, але каже — «всіх там остудив». А пізніше наказав розібратися з блокпостами і взяв охорону.

У перші тижні вторгнення Сирський постійно був у пункті управління 72-ї бригади і майже не спав. «Було таке, що під час наради, коли ми вже все проговорили і виникала пауза, він просто відключався на кілька хвилин», — згадує Кулеба.

Генерал-полковник Олександр Сирський на передових позиціях північніше Києва, 29 березня 2022 року. Facebook

На позиції Сирський їздив ледь не щодня. «Він завжди так робить — вивчає сам місцевість, говорить безпосередньо з командирами найнижчого рівня», — розповідає учасник нарад, який під час оборони був поруч із Сирським. Інші військові офіцери підтверджують: Сирський може дзвонити командирам батальйонів, щоб перевірити, чи правду йому говорять командири бригад, але через голови не керує.

2

Двадцять шостого лютого, щоб затримати наступ росіян на Київ, радник Сирського Олександр Дмітрієв запропонував підірвати дамбу на річці Ірпінь. Сирський ідею погодив, частину дамби підірвали, але вода піднялася лише через тиждень.

Щоб підступитись до Києва і форсувати річку, росіяни знайшли нову точку — Мощун, село в Бучанському районі на північ від столиці. Там вони почали наводити понтонні мости через Ірпінь і перетнули річку. Про це Сирському доповів Олександр Дмітрієв. Сирський наказав підняти дрони. Виявилось, що переправу вже пройшли майже 10 одиниць техніки, на черзі була «ціла армія». «Це був, мабуть, найкритичніший момент. Я подумав: ну що, невже це все? — згадував Сирський в розмові з WP. — Взяття Мощуна означало прорив у Київ». Тоді він дав команду підірвати частину дамби, що лишилась. Завдання виконали — росіянам довелося зупинитись.

Одинадцятого березня росіяни поновили атаки на Мощун, пішли одразу з кількох боків. Бої були важкі. Одного дня Сирський сказав Кулебі і ще кільком людям: «Ну, хлопці, готуйтеся, можливі бої в місті».

«Ми розуміли, що Київ неможливо взяти, але його можна виснажити. Головне було не дати прорватися на околиці міста, тому боролись за Мощун», — згадує Тарута. Сирський наказав шукати людей для захисту села. Кулеба їх ледве зібрав. «Він кожного дня туди виїжджав. Особисто заходив на позиції. Ми не встигали: він з машини вийшов і побіг, ми за ним», — згадує Кулеба.

Так після боїв з росіянами виглядав Мощун, квітень 2022 року. Facebook

Шістнадцятого березня росіян вдалося зупинити. Кулеба каже, що у Сирського з самого початку був чіткий план: знищити всю логістику росіян, які рухались надто швидко, а далі розбити на три ковші, які могли перерости в котли.

Інший співрозмовник «Бабеля», який також бував у Сирського на нарадах, згадує: його плани схожі на математичні задачі — він все розраховує, описує, а командири збираються і відпрацьовують по хвилинах. І майже завжди все сходилось.

Математична точність у Сирського не лише в плануванні. «Він фанатично стежить за порядком. Де б він не був, навіть якщо це штаб у підвалі, в робочому кабінеті і на столі у нього все завжди впорядковано. Навіть почерк рівний — буква до букви. Це людина-матриця», — каже співрозмовник.

До початку квітня росіян вдалося вибити з Києва і Київської області. Пʼятого квітня президент присвоїв Сирському звання Герой України з орденом «Золота Зірка» — найпочеснішу нагороду країни. А у травні Київрада присвоїла Сирському звання «Почесний громадянин Києва».

3

Після успіху на Київщині, наприкінці квітня — початку травня 2022-го Сирський опинився в Харківській області, де досі стояли російські війська. Він отримав кілька підрозділів, з якими воював на Київщині, і разом з «місцевими» бригадами почав готувати наступ.

«Він заслуховував рішення кожного командира. Якщо вважав його слабким, докручував і казав, як треба робити. Він знав про потенціал кожного підрозділу. Чим більше підрозділ виконував завдань, тим більше він йому їх ставив», — розповідає один з командирів, який воював на тому напрямку.

Росіян відтіснили від Харкова і зробили місто недосяжним для російської артилерії. Згодом Сирський казав, що захист Харкова для нього був справою честі — місто у нього асоціюється зі шкільними роками. Вже тоді Сирський вважав, що Сили оборони можуть звільнити Харківську область повністю, і серйозно розглядав можливість прориву на Балаклійському напрямку, але цю його ідею не підтримали.

Після Харківської операції Сирського відкликали у Київ і в червні 2022-го направили на схід, у Луганську область — там створили Оперативно-стратегічне угруповання військ «Хортиця», він мав його очолити.

Ситуація на Луганщині тоді була критичною — росіяни просувалися до Лисичанська і Сєверодонецька, який з 2014 року був адміністративним центром області. Депутатка Марʼяна Безугла каже, Сирського призначили командувачем «Хортиці» саме з її подачі. «Мене почули, президент за добу прийняв рішення… Сирський після цього певний час зі мною не спілкувався», — згадує депутатка.

В оточенні Сирського вплив Безуглої на рішення Зеленського заперечують, а колишній високопосадовець Міністерства оборони каже, що цю ідею озвучувало багато людей. З рішенням Зеленського головком Залужний, який зазвичай кадрові питання вирішував сам, погодився — зрештою, вибору він не мав.

Сирський отримав цілий сектор, в який входили Луганська, північ Донецької і Харківська області. Тодішній глава Луганської області Сергій Гайдай розповідає: тоді сектором керував командувач Обʼєднаних сил ЗСУ Сергій Наєв, але контакту з ним жодного разу з початку вторгнення не було. «Я напряму спілкувався з командирами бригад і батальйонів, які стояли в області», — згадує Гайдай.

Сирський після приїзду одразу влаштував зустріч з головами обласних військових адміністрацій — Сергієм Гайдаєм і Павлом Кириленком. Вони обговорили всі поточні питання і відтоді щодня радились на відеоконференціях. Військові доповідали про ситуацію на фронті, керівник логістики — про співпрацю з обладміністраціями, казав, що потрібно.

Командувач Сухопутних військ разом з очільниками Луганської (ліворуч) і Донецької (другий праворуч) ОВА погасили нову марку. Facebook

Утримати Сєверодонецьк ЗСУ не вдалося, росіяни просувалися на захід у Донецьку область — до Бахмуту. Наприкінці серпня 2022 року почалися перші штурми. Одночасно з Ізюму і Балаклії росіяни атакували місто Словʼянськ у Донецькій області.

4

Команда Сирського знайшла шпаринку в російській обороні на балаклійському напрямку і вирішила вдарити туди. Спочатку операцію планували як відволікаючий маневр, але згодом Сирський зрозумів, що там є можливість розвинути повноцінний наступ. У головкома Валерія Залужного була інша думка — він вважав, що сили потрібно концентрувати на півдні. Сирський захищав свою ідею не менше тижня, намагався достукатись до президента, і той, попри заперечення Залужного, погодив операцію, розповідає «Бабелю» один з очевидців Ставок, на яких це питання обговорювали.

Після цієї історії в інформпросторі почалися чутки про можливу заміну Залужного на Сирського. І хоча на Ставках відкрито вони ніколи не конфліктували, в оточенні Залужного обурювались, що Сирський спілкується з президентом напряму. У Сирського опонували: президент, як верховний головнокомандувач, сам вирішує, з ким і як спілкуватися.

Операцію почали планувати в липні 2022 року, війська збирали наприкінці серпня, тоді ж почалися обстріли логістики росіян. На нарадах у Сирського, розповідає їх учасник, командири фактично похвилинно розробляли спільну операцію — хто і на яких позиціях мав опинитися в певний момент. На випадок невдачі були резервні плани. З кимось Сирський довго говорив і пояснював деталі, комусь за невиконання погрожував законом. Загалом таких детальних планувань, каже співрозмовник «Бабеля», який воював на більшості гарячих напрямків, він не бачив.

Операція почалась 5 вересня і була дуже успішною — Сили оборони просувалися швидко, росіяни тікали, лишаючи техніку. «Такого піднесення в штабі не було ніколи. Сирський теж не стримував радості — було враження, що у нього зʼявилися крила», — згадує очевидець. Так вдалося звільнити майже всю Харківщину. Сили оборони могли йти далі, однак резервів, які б могли підтримати наступ, не було. Успіх Харківської операції відзначили всі західні медіа. На військовій конференції, яка відбувалася в ті дні в Скопʼє, ЗСУ постійно хвалили.