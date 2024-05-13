Курсанти Нацакадемії сухопутних військ кажуть, що їх бив і принижував начальник курсу. Із цим розбиралися депутати, а тепер ще й ДБР. Що насправді відбувається — розбір

Курсанти вперше звернулися до депутатів у грудні 2023 року. Тоді 14 людей, в тому числі й Олександр Попович, розповіли, що звільнення у вихідні дні їм надавали, тільки якщо за ними приїжджали батьки чи дружина. В академії спочатку говорили, що це неправда. Проте в березні перевірку в НАСВ почала Військова служба правопорядку. Вона анонімно опитала курсантів — кількадесят людей підтвердили, що звільнення справді видають в ручному порядку. «Тобто хочеш у звільнення — купи папір або фарбу для принтера», — пояснює Яцик.

Щоправда, спочатку Військова служба правопорядку надіслала депутатам лист, де вказала, що скарги курсантів «не знайшли підтверджень». Окрім цього листа, депутати отримали результати анонімних опитувань курсантів, які провела служба — це два томи матеріалів. В анкетах курсанти свідчили про побиття, булінг і проблеми зі звільненнями. Тобто ВСП суперечила сама собі. Тож у березні 2024 року депутати-члени ТСК поїхали в академію й почали перевірку закладу.

Керівник академії Павло Ткачук на засіданні ТСК 19 березня заявив, що не давав жодних указів про нові правила звільнення. На думку Ткачука, це було самостійне рішення начальника факультету Олександра Тимощука. Той ці слова підтвердив і пояснив, що не хотів відпускати курсантів на ніч, бо навіть поза межами академії несе відповідальність за їхні життя. За словами Ярослава Марченка, на початку повномасштабного вторгнення Ткачук перевів заклад на посилений режим служби і тимчасово перестав видавати звільнення. Але за необхідності їх таки давали, зокрема для зустрічей із близькими. Згодом курсантам почали давати звільнення частіше.

У березні депутати анонімно опитали близько 200 курсантів академії. Вони розказали про проблеми зі звільненнями, погане харчування і побиття. За словами Юлії Яцик, про фізичне насилля повідомили 15% опитаних курсантів. Всі вони скаржилися на начальника одного з курсів, майора Артура Антоніва. Так, за свідченнями курсантів, одного з них він бив автоматом в груди, іншого — долонею по голові. Також він наказував курсанту зʼїсти цигарки.

«Ми опитували курсантів вибірково, скарги були чисельними й збігалися. Також ми отримали звукозаписи та відео, які підтверджують слова курсантів», — пояснює Юлія Яцик. Наприклад, ТСК отримала аудіозпис, на якому Антонів посипає курсантів лайкою і погрозами через погане прибирання: «Ти позволяєш собі сука пиздіть — я сука прийду і вʼїбу блядь… Тому закрив їбальник і не пиздиш!».

Майора Артура Антоніва на засіданні ТСК 10 травня не було, однак він приходив на минуле. Тоді він визнав, що іноді справді лаявся, але ніколи не бив курсантів. Антонів також розповів, що вибачився перед курсантом, якого змусив їсти цигарки. Але заперечив, що зламав два пальці об бронежилет — сказав, що це сталося випадково, коли на руку впав ящик.

Ранкове шикування у НАСВ, на якому відзначали найкращих курсантів закладу. asv.mil.gov.ua/ «Бабель» asv.mil.gov.ua/ «Бабель» Ранкове шикування у НАСВ, на якому відзначали найкращих курсантів закладу. asv.mil.gov.ua/ «Бабель»

За словами Яцик, Антонів окремо цькував дівчат — курсанток академії. Вони розповідали членам ТСК — майор вважав, що коли дівчата казали про менструацію, так вони просто уникали фізичних навантажень. «Він направляв їх до гінекологів і вимагав якісь довідки. А ще казав, що дівчатам не місце в академії», — розповідає Яцик. Сам Антонів стверджував, що частина курсанток щотижня казала про менструацію і через це не заступала в наряди. Щоб перевірити, чи курсантки не уникають служби, Антонів і відправляв їх до лазарету.

Усі опитані курсанти нарікають на погане харчування. За словами Юлії Яцик, експертиза відібраних зразків їжі показала, що сир і масло не відповідали вимогам ДСТУ. Представники академії на засіданні ТСК цю проблему підтвердили, але послалися на те, що всі продукти вони отримали від постачальника, визначеного Міноборони. Претензії щодо харчів адміністрація вже ніби то передала постачальникам.

Деякі викладачі академії отримували бойові зарплати, як солдати на передовій, хоч ніколи не були на фронті. Крім цього, посадовців академії підозрюють у зловживаннях на будівництві та привласненні грошей академії. Слідчі львівської поліції вважають, що в 2023 році кілька посадовців НАСВ привласнили гроші на реконструкцію військового містечка, а також неодноразово підробляли документи. Збитки в цій справі оцінюють у 44,3 мільйона гривень. Загалом Нацполіція розслідує вісім подібних справ.

Двадцять першого березня на висновки ТСК зреагувало командування Сухопутних військ. Там заявили, що проведуть свою перевірку. Згодом курсанти розповіли депутатам, що цього разу їх опитали не анонімно. За словами Юлії Яцик, курсантів записували на відео і фіксували, хто що повідомляє. Згодом курсанти розповіли, що у них хотіли провести ще одну перевірку ВСП. Там на них тиснули і вимагали давати свідчення проти курсанта Поповича.

Після скандалу в НАСВ Антоніва перевели на нижчу посаду. Тепер він служить у 184 навчальному центрі, який підпорядкований академії. Там він не контактує з особовим складом. Також ВСП подала відомості щодо Антоніва до ДБР, там проти нього почали кримінальне провадження.

Марченко каже, що звільнив би викладача, але не може через воєнний стан. Посаду Антоніва тепер обіймає бойовий офіцер, герой України Денис Чаюк. Тимощука з посади не зняли — лише його заступника, підполковника Дениса Латишева. Куди його перевели, Марченко не каже. Тимощук отримав догану.

Всі зібрані матеріали ТСК направить до командування ЗСУ та правоохоронців.

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