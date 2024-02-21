Кажуть, світ відвертається від України і підтримка падає. А як насправді? Що говорять опитування? Розбір

США
На початку повномасштабного вторгнення близько 70—80% американців беззаперечно підтримували допомогу українцям. Однак у жовтні 2023 року ця кількість дещо зменшилася — до 63% .При цьому 53% американців вважали, що допомога Україні себе виправдала, а 45% — навпаки. Найбільше підтримка України впала серед виборців республіканців — на 18%, а от серед виборців демократів — лише на 2%.
У лютому 2024 року Інститут відповідального державного управління Квінсі опублікував дослідження під гучним заголовком «Понад дві третини американців підтримують невідкладну дипломатію з боку США для припинення війни в Україні». Цей Інститут має неоднозначну репутацію. Через декілька місяців після початку великої війни аналітик Інституту Джозеф Сірінсіоне та член правління Пол Ітон подали у відставку. Вони заявили, що Інститут ігнорує агресивну позицію росії, а натомість постійно критикує Україну та НАТО.
Інститут Квінсі справді відкрито виступає за переговори росії і України, тому й заголовок дослідження вийшов маніпулятивним. З тексту дослідження виходить, що негайні переговори беззаперечно підтримує лише 23% опитаних, а ще 46% в загальних рисах схвалили б такий варіант, якби він став можливим.
У респондентів також запитували, що робити, якщо війна зайшла в глухий кут і переговори неможливі. Думки американців розділилися — 36% виступили за те, щоб продовжувати допомагати Україні, але паралельно все ж шукати шляхи для дипломатії. Ще 11% — за те, щоб збільшити допомогу й не припиняти її до перемоги. А 5% опитаних навіть заявили, що в критичній ситуації США мають відправити свої війська на допомогу Україні. Тобто загалом 52% опитаних виступають за беззаперечну допомогу на тому рівні, що є зараз, і навіть більше.
Лише 14% сказали, що у разі «глухого кута» треба зупинити допомогу і примусити Україну піти на переговори. Ще 13% — що США взагалі мають припинити допомогу і не втручатися в конфлікт. І 21% людей не змогли відповісти на питання. При цьому 72% респондентів вважають, що війна в Україні — все ще надважливе питання для США. А 84% впевнені, що війна триватиме ще два роки або навіть більше.
Тобто навіть опитування лояльного до росії Інституту Квінсі з доволі маніпулятивними питаннями доводить, що понад половину американців все ж підтримують допомогу Україні. Населення США не забуло про війну, і більшість громадян вона турбує. Певна частина хотіла б дипломатичного розвʼязку, але якщо він неможливий, то це не привід припиняти підтримку. Бо, на думку більшості американців, війна не закінчиться зараз і триватиме ще довго. Відверто проросійська позиція в американському суспільстві залишається вкрай маргінальною.
Вочевидь, це розуміє і Дональд Трамп, який публічно не висловлює антиукраїнських настроїв, але активно закликає до переговорів і знову обіцяє «закінчити війну за день».
Німеччина
На початок 2023 року німецьке суспільство майже порівну розділилося в питанні поставок зброї Україні. В січні 2023 року 46% німців підтримували, наприклад, передачу танків, а 43% — були проти. Але в лютому того ж року Польща передала Україні перші танки Leopard, і кількість німців, що схвалила такий крок, навіть зросла — до 54%. Російська пропаганда тоді стверджувала, що до 94% німців проти допомоги Україні. Але це була маніпуляція — мова йшла про опитування лише серед виборців проросійської ультраправої партії «Альтернатива для Німеччини», а не серед усіх німців.
На передачу ракет Taurus німці дивилися ще критичніше — в серпні 2023 року 52% громадян були проти і лише 36% підтримували такий крок. При цьому 66% німців загалом вважали, що зовнішня політика Німеччини має бути близькою до зовнішньої політики США та Заходу загалом. І лише 28% проти такого вектора.
Німці, як і американці, переважно розуміють, що війна буде довгою. Лише 15% вважають, що вона може закінчитися у 2025 році, тоді як 70% впевнені, що цього не буде.
Велика Британія
Британці — лідери в підтримці України і випередили навіть американців. У лютому 2023 року 81% британців беззаперечно бажали Україні перемоги. Хоча лише 44% вважали, що війна в Україні — надважлива проблема для їхньої країни. А 52% британців впевнені, що країни Заходу роблять недостатньо для перемоги України, але при цьому лише 28% хочуть, щоб саме Британія збільшила рівень підтримки.
Підтримка допомоги Україні теж висока. За різними опитуваннями серпня 2023 року, 53—69% британців так чи інакше за те, щоб передавати Україні гроші та зброю так довго, як буде потрібно. Ще 33% схиляються до мирних переговорів, і лише до 6% вважають, що Британії взагалі не треба втручатися у цю війну.
Польща
У перші місяці з початку великої війни поляки майже беззаперечно підтримували Україну. Головний показник у цьому питанні — ставлення до українських біженців. У березні 2022 року лише 16% опитаних поляків негативно ставилися до біженців. Але в опитуванні в кінці 2023 року цей показник склав вже 22% .Ще 38% респондентів сказали, що ставляться до українців нейтрально. Цікаво, що 22% також сказали про побоювання, що біженці займуть їхні робочі місця. Саме тому негативніше до українців ставиться молодь до 35 років.
За іншим опитуванням, частка поляків, які беззаперечно підтримують Україну і вважають, що Польща має робити максимум для допомоги у війні, — 28%. А 55% поляків впевнені, що країна і так вже багато робить для України. З молодих поляків до 35 років так само лише 28% підтримують передачу зброї, натомість 60% виступають лише за гуманітарну допомогу.
При цьому 63% поляків вважають, що Польща та НАТО мають убезпечити приграничну територію від російських ракет і постійно тримати там достатні сили ППО.
Бельгія
У 2024 році Бельгія у центрі уваги з кількох причин. У червні в країні пройдуть вибори, на яких може або знову перемогти коаліція соціал-демократів, лібералів і «зелених», які налаштовані загалом проукраїнськи. Або консерватори з «Нового фламандського альянсу» та ультраправа партія «Фламандський інтерес», які скептично ставляться до співпраці зі США та НАТО. Крім того, саме в Бельгії заморожені €200 мільярдів російських активів. Зараз ідуть дискусії, чи треба передавати їх Україні. «Зелені» переважно за такий крок, консерватори — проти.
Загалом бельгійське суспільство позитивно ставиться до України .В лютому 2023 року 75% бельгійців вважали, що Україну не можна примушувати до переговорів з агресором, а 64% навіть казали, що напад на Україну — це напад на всю Європу. Загалом 65% підтримували зброю та іншу допомогу Україні.
На початок 2024 року підтримка трохи впала. Тепер 58% бельгійців за передачу зброї та всього іншого для перемоги. І так само 58% — за вступ України в ЄС. Але Бельгія досі залишається серед лідерів країн ЄС за рівнем суспільної підтримки України.
Словаччина
У Словаччині один з найнижчих рівнів підтримки України серед країн ЄС. У 2022 році 47% словаків у загальних рисах підтримували перемогу України і лише 27% беззаперечно бажали їй перемоги. У вересні 2023 року вибори в Словаччині виграла проросійська та євроскептична партія «Смер-СД» , щоправда, з невеликою перевагою — за неї проголосували 23% виборців. Її керівник Роберт Фіцо став премʼєр-міністром. Приблизно тоді ж в країні проходили опитування, які показали сильні антизахідні та антиукраїнські настрої. Проти підтримки українських біженців висловилися 42% словаків, а 28% взагалі вважали їх загрозою. І тільки 40% громадян назвали росію відповідальною за війну в Україні. Натомість 50% говорили, що найбільша загроза для національної безпеки Словаччини — це США.
Угорщина
Зрозуміти суспільні настрої в Угорщині складно, бо незалежних опитувань украй мало. Наприклад, у січні 2024 року угорський уряд опублікував результати опитування, згідно з яким 98% нібито підтримують антиукраїнську політику премʼєра Віктора Орбана. Але незрозуміло, наскільки цим даним можна довіряти. На парламентських виборах у квітні 2022 року коаліція «Фідес» набрала лише 52,5% відсотка голосів, тобто одностайної підтримки Орбана в країні немає.
У жовтні 2023 року опитування показало, що 33% угорців все ж вважають росію загрозою для сусідніх країн. І лише 48% не підтримували санкцій проти росії, а 8% навіть воліли їх посилити. При цьому 31% угорців вірить у перемогу росії і лише 4% — в перемогу України.
Румунія
У лютому 2023 року 62% румунів вважали, що їхня країна має підтримувати Україну у війні з росією. До кінця року рівень підтримки не змінився — 63% громадян сказали, що росія має піти з окупованих територій, і лише 24% вважали, що саме Україні треба піти на поступки. При цьому лише 49% чітко називали росію відповідальною за війну. Тобто навіть та частина румунів, яка не вважає росію абсолютним агресором, все одно каже, що саме росія має йти на поступки.
У перемозі України впевнені до 40% румунів, 30% вважають, що переможе росія, інші поки не хочуть давати оцінок. Симпатії до росії в Румунії вдвічі знизилися. Якщо у 2013 році позитивно до неї ставилися 36% громадян, то зараз — лише 18%.
Молдова
Восени 2024 року в Молдові пройдуть президентські вибори. Проєвропейська президентка Майя Санду змушена знову боротися з кимось із проросійських кандидатів. Найімовірніше — з колишнім президентом Ігорем Додоном. Обидвоє теоретично мають шанси на перемогу.
Зі ставленням до України та до війни в Молдові теж усе непросто. В грудні 2022 року 36,4% громадян сказали, що підтримують Україну, а 22% — росію. Інші не визначилися або заявили, що не підтримують жодну зі сторін війни.
У лютому 2023 року більшість опитаних загалом були налаштовані проукраїнськи. Приблизно 40% молдован вважають росію агресором, а Крим — українським. А десь 35% мають стабільно проросійські погляди. Інші не визначилися.
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