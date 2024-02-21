Кажуть, світ відвертається від України і підтримка падає. А як насправді? Що говорять опитування? Розбір

США

На початку повномасштабного вторгнення близько 70—80% американців беззаперечно підтримували допомогу українцям. Однак у жовтні 2023 року ця кількість дещо зменшилася — до 63% .При цьому 53% американців вважали, що допомога Україні себе виправдала, а 45% — навпаки. Найбільше підтримка України впала серед виборців республіканців — на 18%, а от серед виборців демократів — лише на 2%.

У лютому 2024 року Інститут відповідального державного управління Квінсі опублікував дослідження під гучним заголовком «Понад дві третини американців підтримують невідкладну дипломатію з боку США для припинення війни в Україні». Цей Інститут має неоднозначну репутацію. Через декілька місяців після початку великої війни аналітик Інституту Джозеф Сірінсіоне та член правління Пол Ітон подали у відставку. Вони заявили, що Інститут ігнорує агресивну позицію росії, а натомість постійно критикує Україну та НАТО.

Інститут Квінсі справді відкрито виступає за переговори росії і України, тому й заголовок дослідження вийшов маніпулятивним. З тексту дослідження виходить, що негайні переговори беззаперечно підтримує лише 23% опитаних, а ще 46% в загальних рисах схвалили б такий варіант, якби він став можливим.

У респондентів також запитували, що робити, якщо війна зайшла в глухий кут і переговори неможливі. Думки американців розділилися — 36% виступили за те, щоб продовжувати допомагати Україні, але паралельно все ж шукати шляхи для дипломатії. Ще 11% — за те, щоб збільшити допомогу й не припиняти її до перемоги. А 5% опитаних навіть заявили, що в критичній ситуації США мають відправити свої війська на допомогу Україні. Тобто загалом 52% опитаних виступають за беззаперечну допомогу на тому рівні, що є зараз, і навіть більше.

Лише 14% сказали, що у разі «глухого кута» треба зупинити допомогу і примусити Україну піти на переговори. Ще 13% — що США взагалі мають припинити допомогу і не втручатися в конфлікт. І 21% людей не змогли відповісти на питання. При цьому 72% респондентів вважають, що війна в Україні — все ще надважливе питання для США. А 84% впевнені, що війна триватиме ще два роки або навіть більше.

Тобто навіть опитування лояльного до росії Інституту Квінсі з доволі маніпулятивними питаннями доводить, що понад половину американців все ж підтримують допомогу Україні. Населення США не забуло про війну, і більшість громадян вона турбує. Певна частина хотіла б дипломатичного розвʼязку, але якщо він неможливий, то це не привід припиняти підтримку. Бо, на думку більшості американців, війна не закінчиться зараз і триватиме ще довго. Відверто проросійська позиція в американському суспільстві залишається вкрай маргінальною.

Вочевидь, це розуміє і Дональд Трамп, який публічно не висловлює антиукраїнських настроїв, але активно закликає до переговорів і знову обіцяє «закінчити війну за день».

Дональд Трамп виступає на мітингу Get Out The Vote у місті Вотерфорд, штат Мічиган, у суботу, 17 лютого 2024 року. Getty Images / «Бабель»

Німеччина

На початок 2023 року німецьке суспільство майже порівну розділилося в питанні поставок зброї Україні. В січні 2023 року 46% німців підтримували, наприклад, передачу танків, а 43% — були проти. Але в лютому того ж року Польща передала Україні перші танки Leopard, і кількість німців, що схвалила такий крок, навіть зросла — до 54%. Російська пропаганда тоді стверджувала, що до 94% німців проти допомоги Україні. Але це була маніпуляція — мова йшла про опитування лише серед виборців проросійської ультраправої партії «Альтернатива для Німеччини», а не серед усіх німців.

На передачу ракет Taurus німці дивилися ще критичніше — в серпні 2023 року 52% громадян були проти і лише 36% підтримували такий крок. При цьому 66% німців загалом вважали, що зовнішня політика Німеччини має бути близькою до зовнішньої політики США та Заходу загалом. І лише 28% проти такого вектора.

Німці, як і американці, переважно розуміють, що війна буде довгою. Лише 15% вважають, що вона може закінчитися у 2025 році, тоді як 70% впевнені, що цього не буде.

Велика Британія

Британці — лідери в підтримці України і випередили навіть американців. У лютому 2023 року 81% британців беззаперечно бажали Україні перемоги. Хоча лише 44% вважали, що війна в Україні — надважлива проблема для їхньої країни. А 52% британців впевнені, що країни Заходу роблять недостатньо для перемоги України, але при цьому лише 28% хочуть, щоб саме Британія збільшила рівень підтримки.

Підтримка допомоги Україні теж висока. За різними опитуваннями серпня 2023 року, 53—69% британців так чи інакше за те, щоб передавати Україні гроші та зброю так довго, як буде потрібно. Ще 33% схиляються до мирних переговорів, і лише до 6% вважають, що Британії взагалі не треба втручатися у цю війну.

Польща

У перші місяці з початку великої війни поляки майже беззаперечно підтримували Україну. Головний показник у цьому питанні — ставлення до українських біженців. У березні 2022 року лише 16% опитаних поляків негативно ставилися до біженців. Але в опитуванні в кінці 2023 року цей показник склав вже 22% .Ще 38% респондентів сказали, що ставляться до українців нейтрально. Цікаво, що 22% також сказали про побоювання, що біженці займуть їхні робочі місця. Саме тому негативніше до українців ставиться молодь до 35 років.

За іншим опитуванням, частка поляків, які беззаперечно підтримують Україну і вважають, що Польща має робити максимум для допомоги у війні, — 28%. А 55% поляків впевнені, що країна і так вже багато робить для України. З молодих поляків до 35 років так само лише 28% підтримують передачу зброї, натомість 60% виступають лише за гуманітарну допомогу.

При цьому 63% поляків вважають, що Польща та НАТО мають убезпечити приграничну територію від російських ракет і постійно тримати там достатні сили ППО.