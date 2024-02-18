Байден звинуватив Конгрес у бездіяльності, яка «призвела до втрати Авдіївки»

Президент США Джо Байден у телефонній розмові з президентом України Володимиром Зеленським заявив, що українські військові були змушені вийти з Авдіївки через нестачу боєприпасів. Він звинуватив у цьому Конгрес США.

Про це йдеться у заяві на сайті Білого дому.

«Українські військові були змушені піти з Авдіївки після того, як українським солдатам довелося унормувати боєприпаси через скорочення запасів внаслідок бездіяльності Конгресу, що призвело до перших помітних успіхів росії за останні кілька місяців», — сказав Байден.

Він закликав Конгрес до негайного ухвалення законопроєкту про додаткове фінансування національної безпеки для поповнення запасів українських сил.

Президент США підтвердив сильну двопартійну підтримку в уряді країни та серед американського народу суверенітету і територіальної цілісності України.