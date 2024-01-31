Ультраправа «Альтернатива для Німеччини» небезпечна для всіх — самої Німеччини, ЄС та України. Вона може прийти до влади у 2025 році. Як німецькі журналісти та політики намагаються цьому завадити — розбір «Бабеля»

У листопаді 2023 року в заміському готелі неподалік Потсдаму пройшла приватна зустріч німецьких і австрійських ультраправих активістів. Її організували приватні особи — Гернот Меріг, колишній стоматолог із Дюссельдорфу, і Ханс Крістіан Ліммер, який має бізнес у сфері громадського харчування. Ліммер особисто в готель не приїхав, але був головним спонсором. Захід також відвідали чотири політики від АдН, зокрема й особистий помічник керівниці партії Аліс Вайдель. І навіть двоє членів «Християнського демократичного союзу» (ХДС) з внутрішньопартійного консервативного обʼєднання «Союз цінностей».

На зустрічі ультраправий австрійський політик Мартін Селнер запропонував план, за яким з Німеччини до Північної Африки мають депортувати сотні тисяч мігрантів. Навіть тих, хто має німецький паспорт, але, на думку учасників зустрічі, недостатньо асимілювався в німецькому суспільстві. АдН мала б втілити цей план, якщо прийде до влади на виборах у Бундестаг у 2025 році.

Зустріч повинна була залишитися таємною. Але німецькі розслідувачі з видання Correctiv отримали доступ до листування учасників перед зустріччю і змогли поселитися в готелі в той час, коли вона там проходила. На початку січня 2024 року вони опублікували детальне розслідування про зустріч, учасників та ідеї щодо депортації. В АдН заявили, що зустріч була приватною, а не офіційною, тож ідеї, які звучали там, не можна вважати програмою партії. Проте Аліс Вайдель звільнила свого помічника, який був на зустрічі.

Аліс Вайдель, голова АдН. Getty Images / «Бабель»

Розслідування Correctiv вивело сотні тисяч німців у всій країні на протести проти АдН. За два тижні після публікації, 28 січня, у Тюрингії, де підтримка АдН традиційно висока, в окрузі Заале-Орла проходив другий тур місцевих виборів. Кандидат від АдН Уве Трум програв опоненту від ХДС, хоча й з невеликим відривом — трохи менше за 5%. У кінці 2023 року опитування показували впевнену перемогу Трума. Політичні оглядачі пишуть, що ці вибори стали своєрідним барометром, який мав показати, чи вплинули протести на рейтинг АдН.

«Думаю, зіграла роль історична паралель з Ванзейською конференцією, коли нацисти обговорювали «остаточне розвʼязання єврейського питання». Це стало тригером», — каже «Бабелю» журналіст й автор подкасту Ukrainische Küche Роман Гончаренко, який понад 20 років живе в Німеччині. Водночас він закликає не переоцінювати результат в Заале-Орла, бо це вибори в маленькому окрузі, які поки мало що говорять про загальний потенціал АдН.

Професор політології Мангеймського університету Рюдігер Шмідт-Бек пояснює «Бабелю» — головне навіть не програш кандидата від АдН, а мобілізація виборців і поведінка місцевих політиків. Останні змогли обʼєднатися і разом закликали голосувати за кандидата від ХДС. А явка на голосування була незвично високою — майже 70%.

«Це підтверджує тезу, що німці сприйняли ці вибори як певний плебісцит за чи проти АдН», — каже Шмідт-Бек.

Після публікації розслідування 25 депутатів Бундестагу заявили, що АдН треба заборонити. Вони апелюють до того, що партія транслює екстремістські ідеї. Заборонити АдН можна через суд — за німецькою Конституцією, партії, які прагнуть підірвати «вільний демократичний лад», є антиконституційними. Однак таких випадків в історії сучасної обʼєднаної Німеччини ще не було. Наприклад, за довгі роки суд так і не заборонив неонацистську «Національно-демократичну партію Німеччини».

«Суд відмовив, заявивши, що партія, звісно, не демократична, але надто маленька, щоб загрожувати демократії. На це рішення пішли роки, суд дуже ретельно працював, щоб уникнути будь-яких підозр у втручанні в партійну конкуренцію. У випадку з АдН на це теж знадобляться роки, бо потрібно буде надати стовідсоткові докази, що з партією час боротися юридично, а не політично», — пояснює професор Шмідт-Бек.

Із 2023 року рейтинг «Альтернативи для Німеччини» стабільно зростає. У січні 2024 року він сягнув рекордних 23%, але після публікації розслідування Correctiv впав на 1,5%. На користь партії грає економічна ситуація, що погіршилася ще під час пандемії коронавірусу, а потім — після повномасштабного вторгнення росії в Україну. Роман Гончаренко каже, що ціни справді зросли, тому росте й рейтинг популістів. Недарма найвища підтримка АдН — у східній, біднішій частині Німеччини.