Расстрел военных в Днепре: ГБР расследует три версии, в том числе «поручение» спецслужб

Правоохранители расследуют три версии причин расстрела нацгвардейцев на территории Южного машиностроительного завода («Южмаш»).
Об этом сообщил директор Государственного бюро расследований Алексей Сухачев.
Основная версия следствия — неуставные отношения в воинской части, в которой служил стрелок. Вторая версия — преступление в связи с психическим заболеванием Артемия Рябчука (в состоянии аффекта). Третья версия — поручение от иностранных спецслужб, организаций или лиц для «дестабилизации правопорядка» в стране.
Касательно третьей версии, ГБР установило, что Рябчук в 2019 году находился две недели в России. К проверке версии привлечена Служба безопасности Украины.
Сухачев заявил, что на допросе Рябчук рассказал, что начал проходить службу в конце октября 2021 года и с этого времени постоянно подвергался психологическому давлению со стороны солдат старшего призыва. Со слов Рябчука, его морально травили и заставляли заниматься уборкой помещений во время отдыха, но без физического насилия. Подозреваемый объяснил, что во время преступления его сознание затмила злоба и он до конца не отдавал себе отчет.
Один из раненых — Игорь Семенченко — отрицал «дедовщину» в части. Поведение Рябчука он назвал «диверсией». По его словам, Рябчук слишком профессионально обращался с оружием, как для человека, который прослужил всего два месяца.
Сухачев отметил, что Рябчук проходит ряд экспертиз, в том числе психологическую. Следователи допросили раненых, 29 человек военнослужащих и командиров, а также изъяли ряд документов о порядке прохождения службы в части.
Ранее заместитель министра внутренних дел Евгений Енин сообщил, что комиссия МВД выявила нарушения в этой части. Они связаны с нарушениями порядка караульной службы, хранения и выдачи оружия. ГБР занимается этими фактами.
- 27 января в 03:40 в Днепре, на территории Южного машиностроительного завода («Южмаш») 21-летний служащий Нацгвардии Артемий Рябчук расстрелял пять человек: четырех из караула Нацгвардии и одну гражданскую женщину, еще пятеро получили ранения. После нападения Рябчук скрылся с автоматом Калашникова.
- Через несколько часов парня задержали в пригороде Днепра с автоматом. Он сам сдался полиции. Позднее в СМИ появились видео допроса и задержания Рябчука. На записях он рассказал хронологию своего преступления.
- Артемию Рябчуку сообщили о подозрении по трем статьям, вскоре проверят его психическое состояние. Следователи изучают несколько версий, в том числе неуставные отношения.
- Из-за этого инцидента командующий Нацгвардией Николай Балан подал в отставку.
- 28 января Рябчука взяли под стражу. Он признал свою вину, но в начале февраля отказался от всех своих показаний. Также Рябчук сменил адвокатов.