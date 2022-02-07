«Это какая-то диверсия». Тяжело раненые нацгвардейцы рассказали подробности расстрела на «Южмаше»

Тяжело раненые нацгвардейцы-контрактники Жанна Шарова и Игорь Семенченко рассказали подробности стрельбы на «Южмаше», которую устроил срочник Артемий Рябчук.
Об этом сообщает ТСН.
Жанна Шарова
Шарова сказала, что вообще не знала стрелка. В тот день, 27 января, она была на дежурстве в карауле и по стандарту передавала информацию руководству части.
«Он стрелял в меня, потому что я могла доложить в часть. Я не успела этого сделать, он в меня выстрелил, и я не смогла встать. Я его вообще не знала. Я редко заступала в караул, и я заступала только в контрактное подразделение. Я даже не знаю всех раненых. Я никогда не наблюдала, чтобы у нас был буллинг, все были дружными. Как у срочников я не знаю. Контрактное подразделение было нормальное. Служба шла тихо, без событий», — рассказала Жанна.
В больнице имени Мечникова в Днепре, где лежат раненные, заявили, что Шарова чудом шевелит ногами и руками. У нее самые тяжелые ранения — ей перебило кишечник и позвоночник. Впереди у девушки очередная операция. Она надеется снова встать на ноги.
Игорь Семенченко
Нацгвардеец Семенченко получил пулевое ранение живота и бедра. Он также перенес несколько операций. Семенченко рассказал, что пересекался с Рябчуком всего несколько раз и был о нем положительного мнения.
«Я спал. Сквозь сон я услышал выстрелы. Я также услышал, как повар уронил кастрюли. Когда забегает сам повар и кричит: «Там Рябчук сошел с ума и убил руководителя». Буквально секунда, и он стоит в дверях и стреляет в меня. Я успел только воздух в грудь набрать. Он пошел так стрелять — сначала в меня, потом в того, кто спал рядом, потом еще в одного, и еще», — рассказал военнослужащий.
Семенченко заверил, что никакой «дедовщины» не было, а сам Рябчук заступал в караул раз в два месяца, как и все срочники.
«Никакого буллинга, или «дедовщины», о которых говорят, не было, это все — чепуха. Я не знаю, почему он так сделал, но во всем виноват только он [...]. Мне кажется, это какая-то диверсия. Он достаточно профессионально обращался с оружием. Достаточно хладнокровно. Человек, который прослужил два месяца, так вести себя не может. Он высчитывал время», — заявил Семенченко, добавив, что парень, который прослужил два месяца, не может иметь такие хорошие навыки стрельбы.
Семенченко отметил, что Рябчук вообще не был знаком с убитыми — издеваться над ним они не могли.
«Если бы он был загнан и над ним издевались, мне кажется, он бы стрелял в тех, кто это делал, а он стрелял по всем, кого видел. Тот руководитель, которого он застрелил, он вообще был из штаба — они заступают раз в несколько месяцев», — рассказал нацгвардеец.
- 27 января в 03:40 в Днепре, на территории Южного машиностроительного завода («Южмаш») 21-летний служащий Нацгвардии Артемий Рябчук расстрелял пять человек: четырех из караула Нацгвардии и одну гражданскую женщину, еще пятеро получили ранения. После нападения Рябчук скрылся с автоматом Калашникова.
- Через несколько часов парня задержали в пригороде Днепра с автоматом. Он сам сдался полиции. Позднее в СМИ появились видео допроса и задержания Рябчука. На записях он рассказал хронологию своего преступления.
- Артемию Рябчуку сообщили о подозрении по трем статьям, вскоре проверят его психическое состояние. Следователи изучают несколько версий, в том числе неуставные отношения.
- Из-за этого инцидента командующий Нацгвардии Николай Балан подал в отставку.
- 28 января Рябчука взяли под стражу. Он признал свою вину, но в начале февраля отказался от всех своих показаний.