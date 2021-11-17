Евросоюз выделил €700 тысяч для помощи мигрантам на границе Польши и Беларуси

Европейский Союз выделил €700 тысяч на гуманитарную помощь уязвимым людям, которые застряли на границе Беларуси и Польши. Об этом говорится в заявлении от 17 ноября.
Европейская комиссия уже выделила €200 тысяч, которые помогут Красному Кресту, который, в свою очередь, оказывает мигрантам гуманитарную помощь: продукты питания, гигиенические наборы, одеяла и аптечки первой помощи. Еще €500 тысяч выделили на гуманитарное финансирование, и сейчас ЕС контактирует со своими гуманитарными партнерскими организациями по использованию этих средств.
Напомним, что 16 ноября часть мигрантов пошла в логистический центр, который открыла для них Беларусь. Там их ждали матрасы, теплая одежда, биотуалеты, разовое питание и чистая питьевая вода.
- 8 ноября на границе Польши оказались несколько тысяч мигрантов, пытавшихся прорваться в страну через Беларусь. Польская сторона усилила охрану границы военными, а Беларусь направила к границе отряды силовиков. Параллельно Беларусь и Россия начали у границ ЕС военные учения.
- 12 ноября авиакомпания «Белавиа» заявила, что не будет пускать граждан Ирака, Сирии и Йемена на свои рейсы из Турции. Позже Министерство иностранных дел Ирака заявило о прекращении прямого авиасообщения с Беларусью. 13 ноября сирийская авиакомпания Cham Wings прекратила полеты в Беларусь.
- 15 ноября главы МИД стран Евросоюза и США согласовали пятый пакет санкций против Беларуси из-за организации потока мигрантов. 16 ноября мигранты с камнями в руках штурмовали польскую границу, силовики отвечали водометами и слезоточивым газом. Польша обвинила беларусские власти в том, что они обеспечили мигрантов светошумовыми гранатами, которые те бросают в силовиков. В общей сложности с начала миграционных беспорядков на границе пострадали семь польских полицейских, одному из них проломили голову.