В Польше задержан украинец, перевозивший через границу нелегальных мигрантов из Сирии

В Польше задержан 26-летний украинец, незаконно перевозивший нелегальных мигрантов через границу.
Об этом сообщили в пресс-службе полиции Подляского воеводства.
Как отмечается, инцидент произошел ночью в районе села Ольховичи Семятицкого уезда, полицейские приказали водителю Skoda остановиться, но он проигнорировал и попытался скрыться.
После нескольких километров гонки водитель легковушки не справился с управлением и вылетел в кювет. Из автомобиля выбежала группа людей и пыталась скрыться в соседнем лесу. Спустя некоторое время все они были задержаны правоохранителями.
Кроме украинца, в автомобиле находились четверо граждан Сирии. В ДТП никто не пострадал.
Нелегальных мигрантов передали пограничной службе, а украинца задержали и заключили под стражу. За помощь в нелегальном пересечении границы и отказе остановиться ему грозит до 8 лет лишения свободы.
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