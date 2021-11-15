В Польше задержан украинец, перевозивший через границу нелегальных мигрантов из Сирии

В Польше задержан 26-летний украинец, незаконно перевозивший нелегальных мигрантов через границу.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Подляского воеводства.

Как отмечается, инцидент произошел ночью в районе села Ольховичи Семятицкого уезда, полицейские приказали водителю Skoda остановиться, но он проигнорировал и попытался скрыться.

После нескольких километров гонки водитель легковушки не справился с управлением и вылетел в кювет. Из автомобиля выбежала группа людей и пыталась скрыться в соседнем лесу. Спустя некоторое время все они были задержаны правоохранителями.

Кроме украинца, в автомобиле находились четверо граждан Сирии. В ДТП никто не пострадал.

Нелегальных мигрантов передали пограничной службе, а украинца задержали и заключили под стражу. За помощь в нелегальном пересечении границы и отказе остановиться ему грозит до 8 лет лишения свободы.