Япония закрывает небо для беларусских самолетов и призывает национальные авиакомпании не летать в Беларусь

Япония решила рекомендовать авиакомпаниям страны избегать воздушного пространства Беларуси после инцидента с вынужденной посадкой самолета Ryanair в Минске.
Об этом заявил генеральный секретарь правительства Японии Кацунобу Като в четверг, 10 июня.
«Национальным авиакомпаниям будет направлено предупреждение о мерах безопасности с рекомендацией не заходить в воздушное пространство Беларуси. [...] Нельзя исключать возможность того, что подобный случай произойдет в будущем», — сказал он.
Кроме этого, Като отметил, что беларусским авиаперевозчикам закрыт доступ в воздушное пространство Японии.
По словам генсекретаря японского Кабинета министров, действия властей Беларуси подпадают под нарушение Конвенции о международной гражданской авиации. Также Като осудил арест беларусскими властями оппозиционера Романа Протасевича.
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