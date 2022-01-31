Секретарь СНБО объяснил, сколько времени требуется России для подготовки вторжения в Украину и какое количество военных мобилизуют в ВСУ

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Юлия Вебер / «Бабель»

Россия, которая стянула к границам Украины около 120 тысяч военных, может устроить провокацию «в любой момент», но полномасштабное вторжение потребует масштабных и длительных приготовлений. Украина сможет быстро нарастить численность Вооруженных сил.

Об этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил в комментарии Associated Press.

«Подготовительный период, который заметит весь мир, может занять от трех до семи дней. Мы пока этого не видим. Мы ясно понимаем, что происходит, и спокойно готовимся к этому. [...] Они столкнутся с ответом общества, наших граждан, наших военных. Мы можем мобилизовать 2—2,5 миллиона человек», — сказал он.

По словам Данилова, около 420 тысяч украинцев имеют боевой опыт в борьбе с боевиками на Донбассе, кроме этого до 1 миллиона граждан имеют охотничьи лицензии.

Также секретарь СНБО заявил, что Минские соглашения, подписанные в 2015 году, следует пересмотреть или заключить новый документ.

«Выполнение Минских соглашений означает разрушение страны. Когда они были подписаны под российским пушечным стволом — а немцы и французы смотрели, — всем умным людям уже было ясно, что реализовать эти документы невозможно», — сказал он и объяснил, что в случае выполнения Украиной условий Россия сможет требовать от Запада отменить санкции.

Данилов предостерег Запад от давления на Украину для выполнения Минских соглашений в нынешнем варианте, подчеркнув, что это будет «очень опасно для нашей страны», поскольку может привести к «очень сложной внутренней ситуации», на что, по его мнению, и рассчитывает Россия.

Заметим, Россия категорически отказывается вносить поправки в Минские соглашения и критикует западных союзников Украины за то, что они не смогли заставить Украину выполнять свои обязательства.

Кроме того, Данилов раскритиковал отказ Германии предоставить Украине оружие для защиты в случае вторжения России, проведя параллель с отсутствием извинений от Германии перед украинцами за нацистские преступления во время Второй мировой войны.

«К сожалению, они не извинились за убийство миллионов наших граждан. Они извиняются перед россиянами, как будто мы одна страна. Тогда им не следует говорить о демократии и рассказывать, что они поддерживают авторитарные режимы и сотрудничают с ними», – резюмировал он.