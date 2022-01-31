Постпред Украины в ООН: За время возобновления режима прекращения огня на Донбассе погибли 12 украинских военных

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Sasha Maksymenko / Flickr

В Украине с конца декабря 2021 года, когда на Донбассе возобновили режим прекращения огня, погибли 12 военных.

Об этом во время выступления на заседании Совета Безопасности ООН заявил постоянный представитель Украины Сергей Кислица.

«22 декабря 2021 года Трехсторонняя контактная группа достигла очередного понимания насчет восстановления режима прекращения огня. Вместе с тем перестрелки, обстрелы, снайперский огонь по украинским позициям и систематическое использование боевых дронов против украинских военнослужащих не прекратились. Мы потеряли погибшими 12 военнослужащих, и 14 были ранены с 22 декабря 2021 года», — сказал он.

Также Кислица напомнил, что 25 января российские наемники атаковали позиции ВСУ в районе села Пищевик боевым дроном и сбросили с него гранаты. В результате двое украинских военных были ранены.

«Текущий тупик в процессе консультаций в рамках Трехсторонней контактной группы сохраняется во всех направлениях. Решения, принятые лидерами «нормандской четверки» во время саммита в Париже в декабре 2019 года, до сих пор не реализованы», — добавил постпред Украины.