Глава дипломатии Евросоюза Боррель: ЕС готовит санкции против России и ищет альтернативных поставщиков газа

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European Parliament / Flickr

Европейский Союз может начать закупать газ у США, Азербайджана и Катара, если Россия решит сократить или перекрыть поставки топлива.

Об этом написал в своем блоге глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель.

«Мы должны быть готовы на случай, если дипломатия терпит поражение. Мы рассматриваем разные варианты и сценарии», — отметил он.

Кроме этого, Боррель рассказал о подготовке санкций против России, которые «нанесут серьезный ущерб российской экономике и финансовой системе».

«Мы также рассматриваем меры экспортного контроля, которые бы имели долгосрочный эффект, поскольку лишат Россию продуктов, необходимых для реализации ее стратегических амбиций».

По словам главы внешнеполитической службы Евросоюза, государства-члены в Совете ЕС примут решение о введении санкций против России на основе его предложения, «как Высокого представителя».

«Я тесно сотрудничаю с Комиссией, чтобы наше совместное предложение о мерах по осуществлению последовало сразу за моим первым предложением по установлению экономических и финансовых санкций, чтобы решения принимались как можно скорее, если это потребуется», — добавил Боррель.

Глава дипломатии Евросоюза добавил, что Евросоюз делает все возможное, используя все возможные пути, чтобы дипломатия работала.

«Россия ведет войну нервов — поэтому мы должны сохранить свои», — добавил он.