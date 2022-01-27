Глава Минобороны Германии объяснила отказ поставлять оружие Украине опасениями по поводу обострения ситуации

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Германия не будет поставлять вооружение Украине из-за опасений, что это может привести к обострению конфликта с Россией.

Об этом заявила глава Минобороны Германии Кристина Ламбрехт на брифинге с британским коллегой Беном Уоллесом в Берлине.

«Это правда, что Германия решила не поставлять оружие, и мы считаем, что это верное решение, потому что боимся, что это приведет к эскалации конфликта. Мы хотим вносить свой вклад другим образом», — сказала она.

По мнению Ламбрехт, необходимо и дальше пытаться решить ситуацию дипломатически.

«Сейчас состоялись переговоры в «нормандском формате». Есть много способов для мирного разрешения конфликта, и на этом мы должны сосредоточиться, это то, что мы должны делать», — добавила она.

Также министр обороны подтвердила, что Германия получила запрос о помощи от Украины, в частности на защитные жилеты, «хотя это не те цифры, которые назывались».

Отметим, на днях посол Украины в Берлине Андрей Мельник заявил в интервью немецкому изданию Handelsblatt, что Украина «ожидает от Берлина ну хотя бы 100 тысяч бронежилетов и шлемов для войск территориальной обороны — для тех добровольцев, которые бок о бок с ВСУ готовы защищать Украину».

В то же время министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, выступая на дебатах в Бундестаге, предупредила Россию о жестких мерах в ответ на дальнейшую агрессию против Украины.

«На случай новой агрессии у нас есть широкий спектр ответов, в частности по «Северному потоку — 2». Да, мы хотим постоянного диалога. Говорящие не стреляют», — подчеркнула глава МИД Германии, цитирует Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Она также выступила против требований России «о так называемых гарантиях безопасности, несовместимых с европейским порядком безопасности».

«Трудно не видеть в этом угрозы, когда сотни тысяч солдат с танками и артиллерийскими орудиями стянуты к границе с Украиной по непонятным причинам», — заявила министр иностранных дел Германии.

Комментируя планы передать Украине 5 тысяч защитных касок, Бербок отметила, что Германия «ремонтирует защитный бункер под Одессой и обучает украинских военных».