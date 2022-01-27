Глава Минобороны Германии объяснила отказ поставлять оружие Украине опасениями по поводу обострения ситуации
- Автор:
- Екатерина Кадакова
- Дата:
-
Herman / Flickr
Германия не будет поставлять вооружение Украине из-за опасений, что это может привести к обострению конфликта с Россией.
Об этом заявила глава Минобороны Германии Кристина Ламбрехт на брифинге с британским коллегой Беном Уоллесом в Берлине.
«Это правда, что Германия решила не поставлять оружие, и мы считаем, что это верное решение, потому что боимся, что это приведет к эскалации конфликта. Мы хотим вносить свой вклад другим образом», — сказала она.
По мнению Ламбрехт, необходимо и дальше пытаться решить ситуацию дипломатически.
«Сейчас состоялись переговоры в «нормандском формате». Есть много способов для мирного разрешения конфликта, и на этом мы должны сосредоточиться, это то, что мы должны делать», — добавила она.
Также министр обороны подтвердила, что Германия получила запрос о помощи от Украины, в частности на защитные жилеты, «хотя это не те цифры, которые назывались».
Отметим, на днях посол Украины в Берлине Андрей Мельник заявил в интервью немецкому изданию Handelsblatt, что Украина «ожидает от Берлина ну хотя бы 100 тысяч бронежилетов и шлемов для войск территориальной обороны — для тех добровольцев, которые бок о бок с ВСУ готовы защищать Украину».
В то же время министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, выступая на дебатах в Бундестаге, предупредила Россию о жестких мерах в ответ на дальнейшую агрессию против Украины.
«На случай новой агрессии у нас есть широкий спектр ответов, в частности по «Северному потоку — 2». Да, мы хотим постоянного диалога. Говорящие не стреляют», — подчеркнула глава МИД Германии, цитирует Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Она также выступила против требований России «о так называемых гарантиях безопасности, несовместимых с европейским порядком безопасности».
«Трудно не видеть в этом угрозы, когда сотни тысяч солдат с танками и артиллерийскими орудиями стянуты к границе с Украиной по непонятным причинам», — заявила министр иностранных дел Германии.
Комментируя планы передать Украине 5 тысяч защитных касок, Бербок отметила, что Германия «ремонтирует защитный бункер под Одессой и обучает украинских военных».
- Сейчас возле границ Украины находится 100-тысячная группировка войск РФ и она продолжает усиливаться. Россия перебрасывает танки, бронетехнику, авиацию и ракетные комплексы, в том числе «Искандеры». Часть техники разместили очень близко к границе.
- Кроме этого, Россия и Беларусь запланировали возле границ Украины и ЕС военные учения, которые проведут с 10 по 20 февраля. Командование ООС считает, что Россия может напасть 20 февраля — после окончания Олимпиады в Пекине и военных учений в Беларуси.
- Накануне государственный секретарь США Энтони Блинкен подтвердил, что Вашингтон передал Москве письменный ответ на так называемые гарантии безопасности в Европе. Он подчеркнул, что США не отступят от принципа «открытых дверей» в НАТО.
- На фоне угрозы вторжения России Украина получает от западных союзников помощь — вооружение. США передали боеприпасы, оборудование, гранатометы SMAW-D и Javelin. Великобритания передала гранатометы NLAW. Страны Балтии вскоре передадут Javelin и ПЗРК Stinger.