В Польше при попытке пересечь границу задержали сотню мигрантов. Ими руководили бойцы беларусского спецназа

Новости

Польша в ночь на 18 ноября задержала сотню нелегальных мигрантов, пытавшихся попасть из Беларуси.

Об этом сообщает Министерство обороны страны на своей официальной странице в Twitter.

«Сегодня ночью произошла поддерживаемая беларусами попытка нелегального пересечения границы в Дубиче Церкевне. Группа из около 100 мигрантов была задержана польскими службами», — говорится в сообщении.

По данным Минобороны, беларусские силовики сначала провели разведку на границе и, вероятно, сломали забор.

«Потом беларусы заставили мигрантов бросать камни в польских солдат, чтобы отвлечь их. Попытка пересечь границу произошла в нескольких сотнях метров», — добавили в министерстве.

Отдельно в Минобороны Польши отметили, что мигрантами руководили бойцы беларусского спецназа.