Мигранты с камнями в руках штурмуют польскую границу. Силовики отвечают водометами и слезоточивым газом
- Автор:
- Олег Панфилович
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Мигранты на границе Беларуси и Польши предприняли очередную попытку прорваться через польский пункт пропуска «Кузьница».
Об этом сообщает Министерство обороны Польши.
По его данным, мигранты атакуют военных, забрасывая их камнями и пытаясь разрушить заграждения, чтобы попасть в Польшу. Польские военные в ответ применили слезоточивый газ, чтобы подавить агрессию мигрантов. Помимо этого силовики применяют водометы.
Также польские военные обвиняют беларусские власти в том, что они оснастили мигрантов светошумовыми гранатами, которые те бросают в силовиков.
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