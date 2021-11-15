Миграционный кризис на границе Беларуси: Ирак заберет самолетом своих граждан, Латвия начала масштабные военные учения

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В Министерстве иностранных дел Ирака заявили, что 18 ноября отправят самолет за гражданами своей страны, которые находятся на границе Беларуси с Польшей.

Об этом сообщает Национальное иракское информационное агентство.

«Ирак совершит первый рейс для желающих вернуться добровольно 18 числа этого месяца. Мы поддерживаем добровольное возвращение», — сказал представитель МИД Ахмед ас-Сахаф.

По его словам, также был принят пакет решений по мигрантам.

Ахмед ас-Сахаф подчеркнул, что дело приобрело политический характер и есть факты незаконного предоставления въездных виз в Беларусь.

«Слабые группы иракских иммигрантов стали жертвами сетей контрабандистов», — добавил он.

Тем временем на юго-востоке Латвии возле границы с Беларусью начались масштабные военные учения с участием четырех бригад Земессардзе (нацгвардии), о которых ранее не объявляли, сообщает агентство LETA. В них участвуют около 3 тысяч военных Национальных вооруженных сил Латвии. Учения The Decisive Point продлятся до 12 декабря. Членов ОБСЕ, в частности Россию и Беларусь, уведомили об этих мероприятиях.

«Я просил объявить о начале военных учений в Латгальском регионе, чтобы наши беларусские коллеги, если их можно так называть, знали, что это не просто так», — заявил министр обороны Латвии Артис Пабрикс.