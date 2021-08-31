Медведчука хотят оставить под домашним арестом еще на два месяца: нардепу вручили ходатайство
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- Екатерина Кадакова
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Синица Александр / УНИАН
Народному депутату фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктору Медведчуку собираются продлить срок домашнего ареста.
Об этом сообщил депутат фракции ОПзЖ Ренат Кузьмин.
«Сегодня в 17:30 Медведчуку вручено новое ходатайство о продлении срока домашнего ареста еще на 2 месяца», — написал он.
По словам Кузьмина, прокуратура подала такое ходатайство, поскольку считает, что Медведчук может уничтожить материалы уголовного производства, с которыми он начал знакомиться.
В то же время нардеп не назвал дату, когда будут рассматривать вопрос о продлении меры пресечения Медведчуку.
- 11 мая СБУ провела обыски дома у Виктора Медведчука и Тараса Козака. Им подписали подозрения по трем эпизодам. Речь идет о незаконной добыче газа в оккупированном Крыму, передаче России секретных данных о воинском подразделении ВСУ и вербовке украинцев, которые ехали в Россию.
- 12 мая Медведчук пришел в Офис генпрокурора, где ему сообщили о подозрении. 14 мая Медведчуку избрали меру пресечения — круглосуточный домашний арест. Также на него надели электронный браслет.
- 9 июля Печерский районный суд продлил меру пресечения Медведчуку еще на два месяца — до 7 сентября.