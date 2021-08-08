Украина заняла 44 место в медальном зачете Олимпиады в Токио

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Сборная Украины заняла 44 место в медальном зачете Олимпийских игр, которые завершаются в воскресенье в Токио.

Медальный зачет выиграла сборная США, которая долгое время отставала от Китая. На счету американцев 39 золотых, 40 серебряных и 33 бронзовых медалей. Второе место занял Китай (38—32—18). Третьи — хозяева Олимпиады японцы (27—14—17).

Украина на этой Олимпиаде завоевала 19 медалей: одно золото (Жан Беленюк по греко-римской борьбе), шесть серебряных медалей и 12 бронз. В соревнованиях участвовали 157 украинских олимпийцев в 25 видах спорта.

5 августа украинская каратистка Анжелика Терлюга завоевала на Олимпийских играх серебряную медаль. Это историческая медаль для Украины, ведь каратэ впервые представлено на Олимпийских играх. Также серебряную медаль завоевали каноистки Людмила Лузан и Анастасия Четверикова. Перед этим два серебра принесли борец в греко-римском стиле Парвиз Насибов и пловец Михаил Романчук. Также серебряную медаль завоевал боксер Александр Хижняк.

Бронзу завоевали: дзюдоистка Дарья Билодид, фехтовальщик Игорь Рейзлин, стрельцы из пневматического пистолета Елена Костевич и Олег Омельчук, пловец Михаил Романчук на дистанции 800 метров вольным стилем и теннисистка Элина Свитолина. Еще две бронзы принесли украинские борцы Алла Черкасова и Ирина Коляденко. Первую в истории Украины медаль (бронзовую) в синхронном плавании выиграли Анастасия Савчук и Марта Федина. Также бронзовую медаль получила каноистка Людмила Лузан. Еще по бронзе принесли Украине каратист Станислав Горуна и команда по синхронному плаванию.

7 августа Украина получила еще одну бронзовую медаль на Олимпийских играх в Токио. Ее завоевала Ярослава Магучих в прыжках в высоту.

По количеству медалей в Токио украинцы превзошли результат прошлой Олимпиады в Рио — 11 медалей (2 золотые, 5 серебряных и 4 бронзовые). Предыдущие Олимпиады: Атланта-1996 — 23 медали (9 золотых, 2 серебряные, 12 бронзовых), Сидней-2000 — 23 (3 золотые, 10 серебряных, 10 бронзовых), Афины-2004 — 22 (8 золотых, 5 серебряных, 9 бронзовых), Пекин-2008 — 22 (7 золотых, 4 серебряные, 11 бронзовых), Лондон-2012 — 19 (5 золотых, 4 серебряные, 10 бронзовых).