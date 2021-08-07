Украина завоевала еще одну бронзовую медаль на Олимпиаде — в прыжках в высоту
- Автор:
- Алексей Ярмоленко
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Facebook / НОК України та олімпійська команда
Украина получила еще одну бронзовую медаль на Олимпийских играх в Токио. Ее получила Ярослава Магучих в прыжках в высоту.
В этом финале из 14 спортсменок соревновались сразу три украинки — Ярослава Магучих, Ирина Геращенко и Юлия Левченко.
Левченко остановилась на высоте 1,96 метра и заняла 8 место. Зато Ирина Геращенко смогла дойти до высоты 1,98 метра, но следующую планку уже не преодолела. Она заняла 4 место.
Борьба за медали шла между украинкой Ярославой Магучих, австралийкой Николой МакДермотт и россиянкой Марией Ласицкене.
МакДермотт и Ласицкене взяли высоту 2,02 метра, а Магучих после первой неудачной попытки решила сразу перенести высоту на 2,04 метра. Ее украинка преодолеть не смогла и заняла 3 место, за что и получила бронзовую медаль.
МакДермотт также не смогла преодолеть высоту 2,04 метра, а россиянка Ласицкене смогла и завоевала золотую медаль.
- Украина на этой Олимпиаде завоевала пока одно золото (Жан Беленюк по греко-римской борьбе), пять серебряных медалей и 12 бронз.
- 5 августа украинская каратистка Анжелика Терлюга завоевала на Олимпийских играх серебряную медаль. Это историческая медаль для Украины, ведь каратэ впервые представлено на Олимпийских играх. Также серебряную медаль получили каноисты Людмила Лузан и Анастасия Четверикова. Перед этим два серебра принесли борец в греко-римском стиле Парвиз Насибов и пловец Михаил Романчук. Также серебряную медаль получил боксер Александр Хижняк.
- Бронзу получили: дзюдоистка Дарья Билодид (первая в истории независимой Украины награда в женском дзюдо) и фехтовальщик Игорь Рейзлин (первая олимпийская награда среди мужчин в фехтовании шпагой). Третью бронзу Елена Костевич и Олег Омельчук получили в стрельбе из пневматического пистолета. Четвертую медаль получил пловец Михаил Романчук на дистанции 800 метров вольным стилем, а пятую — теннисистка Элина Свитолина (первая в истории украинского тенниса олимпийская медаль). Еще две бронзы принесли украинские борчихи Алла Черкасова и Ирина Коляденко. Первую в истории Украины медаль (бронзовую) в артистическом плавании получили Анастасия Савчук и Марта Федина. Также бронзовую медаль получила каноист Людмила Лузан. Еще одну бронзу принес Украине каратист Станислав Горуна. Также бронзовую медаль получила Украина в командном соревновании в артистическом плавании.