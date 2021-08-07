Украина завоевала еще одну бронзовую медаль на Олимпиаде — в прыжках в высоту

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Facebook / НОК України та олімпійська команда

Украина получила еще одну бронзовую медаль на Олимпийских играх в Токио. Ее получила Ярослава Магучих в прыжках в высоту.

В этом финале из 14 спортсменок соревновались сразу три украинки — Ярослава Магучих, Ирина Геращенко и Юлия Левченко.

Левченко остановилась на высоте 1,96 метра и заняла 8 место. Зато Ирина Геращенко смогла дойти до высоты 1,98 метра, но следующую планку уже не преодолела. Она заняла 4 место.

Борьба за медали шла между украинкой Ярославой Магучих, австралийкой Николой МакДермотт и россиянкой Марией Ласицкене.

МакДермотт и Ласицкене взяли высоту 2,02 метра, а Магучих после первой неудачной попытки решила сразу перенести высоту на 2,04 метра. Ее украинка преодолеть не смогла и заняла 3 место, за что и получила бронзовую медаль.

МакДермотт также не смогла преодолеть высоту 2,04 метра, а россиянка Ласицкене смогла и завоевала золотую медаль.