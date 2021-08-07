Украинские синхронистки получили вторую бронзовую медаль в артистическом плавании на Олимпиаде
- Автор:
- Алексей Ярмоленко
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Facebook / НОК України та олімпійська команда
Украинская команда по артистическому плаванию заняла 3 место на командных соревнованиях на Олимпийских играх в Токио.
Таким образом украинские спортсменки завоевали уже вторую бронзу в этом виде спорта. На этот раз командным выступлением из шести спортсменок.
Во время технической программы украинки получили 94,26 балла, а в свободной — 96,03 балла. С общим результатом в 190,3 балла сборная Украины заняла 3 место.
На первом месте оказалась сборная Российского олимпийского комитета, а на втором — сборная Китая.
До этого Украина также завоевала бронзу в артистическом плавании, но в дуэте.
- Украина на этой Олимпиаде завоевала пока одно золото (Жан Беленюк по греко-римской борьбе), пять серебряных медалей и 11 бронз.
- 5 августа украинская каратистка Анжелика Терлюга завоевала на Олимпийских играх серебряную медаль. Это историческая медаль для Украины, ведь каратэ впервые представлено на Олимпийских играх. Также серебряную медаль получили каноисты Людмила Лузан и Анастасия Четверикова. Перед этим два серебра принесли борец в греко-римском стиле Парвиз Насибов и пловец Михаил Романчук. Также серебряную медаль получил боксер Александр Хижняк.
- Бронзу получили: дзюдоистка Дарья Билодид (первая в истории независимой Украины награда в женском дзюдо) и фехтовальщик Игорь Рейзлин (первая олимпийская награда среди мужчин в фехтовании шпагой). Третью бронзу Елена Костевич и Олег Омельчук получили в стрельбе из пневматического пистолета. Четвертую медаль получил пловец Михаил Романчук на дистанции 800 метров вольным стилем, а пятую — теннисистка Элина Свитолина (первая в истории украинского тенниса олимпийская медаль). Еще две бронзы принесли украинские борцы Алла Черкасова и Ирина Коляденко. Первую в истории Украины медаль (бронзовую) в артистическом плавании получили Анастасия Савчук и Марта Федина. Также бронзовую медаль получила каноистка Людмила Лузан. Еще одну бронзу принес Украине каратист Станислав Горуна.