Украина получила еще одно «серебро» на Олимпиаде в Токио

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Украинские каноисты Людмила Лузан и Анастасия Четверикова заняли второе место и получили серебряную медаль Олимпиады в двойке на дистанции 500 метров.

Сначала Лузан и Четверикова выиграли свой отборочный заезд, а затем и полуфинал. Они преодолевали дистанцию с лучшим временем в своих заездах, но среди всех претендентов по времени уступали дуэту из Китая.

В финале борьба за «золото» развернулась именно между украинками и китаянками. В конце концов дуэт из Китая проплыл дистанцию за 1:55 минут, а из Украины — 1:57. На третьем месте оказалась Канада с результатом 1:59.

Это уже четвертая серебряная медаль для сборной Украины и вторая личная для Людмилы Лузан. Накануне она получила «бронзу» в каноэ-одиночке на дистанции 200 метров.