Украина получила еще одно «серебро» на Олимпиаде в Токио
- Автор:
- Алексей Ярмоленко
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Facebook / НОК України
Украинские каноисты Людмила Лузан и Анастасия Четверикова заняли второе место и получили серебряную медаль Олимпиады в двойке на дистанции 500 метров.
Сначала Лузан и Четверикова выиграли свой отборочный заезд, а затем и полуфинал. Они преодолевали дистанцию с лучшим временем в своих заездах, но среди всех претендентов по времени уступали дуэту из Китая.
В финале борьба за «золото» развернулась именно между украинками и китаянками. В конце концов дуэт из Китая проплыл дистанцию за 1:55 минут, а из Украины — 1:57. На третьем месте оказалась Канада с результатом 1:59.
Это уже четвертая серебряная медаль для сборной Украины и вторая личная для Людмилы Лузан. Накануне она получила «бронзу» в каноэ-одиночке на дистанции 200 метров.
- Украина на этой Олимпиаде завоевала пока одно золото (Жан Беленюк по греко-римской борьбе), четыре серебра и десять бронз.
- 5 августа украинская каратистка Анжелика Терлюга завоевала на Олимпийских играх серебряную медаль. Это историческая медаль для Украины, ведь каратэ впервые представлено на Олимпийских играх. Перед этим два серебра принесли борец в греко-римском стиле Парвиз Насибов и пловец Михаил Романчук.
- Бронзу получили: дзюдоистка Дарья Билодид (первая в истории независимой Украины награда в женском дзюдо) и фехтовальщик Игорь Рейзлин (первая олимпийская награда среди мужчин в фехтовании шпагой). Третью бронзу Елена Костевич и Олег Омельчук получили в стрельбе из пневматического пистолета. Четвертую медаль получил пловец Михаил Романчук на дистанции 800 метров вольным стилем, а пятую — теннисистка Элина Свитолина (первая в истории украинского тенниса олимпийская медаль). Еще две бронзы принесли украинские борчихи Алла Черкасова и Ирина Коляденко. Первую в истории Украины медаль (бронзовую) в артистическом плавании получили Анастасия Савчук и Марта Федина. 6 августа «бронзу» по каратэ завоевал украинец Станислав Горуна.