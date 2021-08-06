Олимпиада-2020: каратист Горуна получил десятую бронзовую медаль для Украины

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Украинец Станислав Горуна получил бронзу по каратэ на Олимпиаде в Токио в весовой категории до 75 кг.

В полуфинале Олимпийских игр украинец боролся с итальянцем Луиджи Бусом, который в итоге победил в поединке со счетом 3:0.

Украинского спортсмена уже поздравил президент Владимир Зеленский.

«Ты — настоящий герой, боец и казак! У сборной Украины уже 14 наград. Болеем за наших!» — добавил глава государства.