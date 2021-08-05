Украина завоевала третье серебро Олимпиаде: его получила каратистка Анжелика Терлюга
- Автор:
- Ангелина Шеремет
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Facebook / Министерство культуры, молодежи и спорта Украины
Украинская каратистка Анжелика Терлюга получила серебряную медаль на Олимпийских играх по карате. Это историческая медаль для Украины, ведь карате впервые представлено на Олимпийских играх.
Анжелика Терлюга стала первой украинкой в истории, которая выиграла схватку на олимпийском турнире в этом виде спорта (весовая категория до 55 кг).
В финальной игре за золота Терлюга уступила болгарке Ивет Горановой со счетом 5:1.
В стартовом поединке каратистка победила египтянку Садву Сайед со счетом 1:0. Два следующих бои прошли вничью: против Молдир Жангбирбай из Казахстана (4:4) и Беттины Планк из Австрии (0:0).
В четвертом поединке Терлюга одолела японку Мийо Мийахару (4:0) и вышла в полуфинал с первым местом в группе.
Это третья серебряная медаль для Украины. Предыдущие два серебра принесли борец в греко-римском стиле Парвиз Насибов и пловец Михаил Романчук.
- Украина на этой Олимпиаде завоевала пока одно золото (Жан Беленюк по греко-римской борьбе), три серебра и девять бронз: получили дзюдоистка Дарья Билодид (первая в истории независимой Украины награда в женском дзюдо) и фехтовальщик Игорь Рейзлин (первая олимпийская награда среди мужчин в фехтовании шпагой). Третью бронзу Елена Костевич и Олег Омельчук получили в стрельбе из пневматического пистолета. Четвертую медаль получил пловец Михаил Романчук на дистанции 800 метров вольным стилем, а пятую — теннисистка Элина Свитолина (первая в истории украинского тенниса олимпийская медаль). Еще две бронзы принесли украинские борцы — Алла Черкасова и Ирина Коляденко. Первую в истории Украины медаль (бронзовую) в артистическом плавании получили Анастасия Савчук и Марта Федина, а также Людмила Лузан в каноє-спринте.