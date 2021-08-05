Украина завоевала третье серебро Олимпиаде: его получила каратистка Анжелика Терлюга

Новости

Facebook / Министерство культуры, молодежи и спорта Украины

Украинская каратистка Анжелика Терлюга получила серебряную медаль на Олимпийских играх по карате. Это историческая медаль для Украины, ведь карате впервые представлено на Олимпийских играх.

Анжелика Терлюга стала первой украинкой в истории, которая выиграла схватку на олимпийском турнире в этом виде спорта (весовая категория до 55 кг).

В финальной игре за золота Терлюга уступила болгарке Ивет Горановой со счетом 5:1.

Міністерство молоді та спорту України

В стартовом поединке каратистка победила египтянку Садву Сайед со счетом 1:0. Два следующих бои прошли вничью: против Молдир Жангбирбай из Казахстана (4:4) и Беттины Планк из Австрии (0:0).

В четвертом поединке Терлюга одолела японку Мийо Мийахару (4:0) и вышла в полуфинал с первым местом в группе.

Это третья серебряная медаль для Украины. Предыдущие два серебра принесли борец в греко-римском стиле Парвиз Насибов и пловец Михаил Романчук.