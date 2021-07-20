Апелляционный суд отложил заседание по делу Медведчука

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Мариенко Андрей / УНИАН

Киевский апелляционный суд перенес заседание по делу нардепа и главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука, обвиняемого в государственной измене, об обжаловании меры пресечения.

Об этом сообщает «Суспільне».

Как отмечается, рассмотрение отложили, поскольку суд не успел ознакомиться с материалами дела.

Суд должен был рассмотреть апелляционную жалобу защиты Медведчука на постановление Печерского райсуда Киева от 9 июля о продлении круглосуточного домашнего ареста до сентября.

Следующее заседание назначено на 30 июля.