Кулеба: Украина вернула домой пять пациентов после операции в Беларуси

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Вячеслав Ратинский / УНИАН

Украина вернула из Беларуси пять граждан, которые делали там операции и застряли в стране из-за прекращения авиасообщения после принудительной посадки самолета Ryanair с оппозиционером Романом Протасевичем на борту.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

«Сегодня ночью границу Беларуси и Украины пересек реанимобиль с мужем Людмилы Ивановой Андреем», — написал он.

По словам Кулебы, к нему обратилась жительница Черкасс, которая рассказала, что ее муж находится в Минске после операции по пересадке почки и не знает, как вернуться домой.

«Когда Андрей был готов к путешествию, мы вернули его домой. [...] Мы уже вернули в Украину пять пациентов, обратившихся за помощью», — добавил глава МИД.

Министр также отметил, что сейчас в Беларуси ожидает помощи государства в возвращении еще один человек.

«Мы готовы по уже отработанной схеме сделать все необходимое, как только он решит, когда именно хочет возвращаться», — добавил он и поблагодарил за сотрудничество нардепов фракции «Слуга народа», Харьковской, Ровенской, Киевской и Черкасской ОГА, а также посольство Украины в Беларуси.