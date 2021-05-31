В Беларуси допустили, что девушку Протасевича после суда могут помиловать или передать России
- Автор:
- Виктория Мартынюк
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Instagram / sapega_sofia
Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей заявил, что задержанную девушку бывшего редактора оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича Софью Сапегу, которая является гражданкой России, будут судить в Беларуси, а после суда могут помиловать или отправить отбывать наказание в России.
Об этом Макей заявил в интервью газете «КоммерсантЪ».
«Скорее всего, суд состоится в Беларуси, с учетом того что вся информация о подрывной деятельности тех или иных лиц стекалась в наши структуры. Как будет развиваться ситуация дальше, я не могу предсказать, потому что существуют разные варианты. Решением главы государства [самопровозглашенного президента Беларуси Лукашенко] могут быть приняты решения и о помиловании, и о передаче для отбывания дальнейшего наказания в Россию. Надо подождать», — сказал Макей.
Имени самого Протасевича, которого также задержали 23 мая после принудительной посадки самолета Ryainair, министр в интервью не вспомнил ни разу. Комментируя его задержание, Макей называет его «блогером».
Напомним, Сапеге инкриминируют три статьи, в том числе разжигание социальной розни, за что грозит до 12 лет лишения свободы. Беларусский провластный Telegram-канал 25 мая опубликовал видео с ней, где она говорит, что является редактором Telegram-канала «Черная книга Беларуси», «который публикует личную информацию о сотрудниках органов внутренних дел».
- 23 мая в аэропорту «Минск» задержали бывшего главного редактора оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича. Самолет Ryanair (Афины — Вильнюс) экстренно посадили в Минске из-за информации о минировании, которая в итоге не подтвердилась. Для сопровождения самолета поднимался истребитель МиГ-29.
- 24 мая власти Беларуси заявили, что письмо с уведомлением о якобы минировании самолета Ryanair получили от «боевиков ХАМАСа». Однако там сразу это опровергли.
- В тот же день появилось видео, на котором Протасевич говорит, что продолжает «сотрудничать со следствием» и дает показания об организации протестов в Минске.
- Лидеры ЕС на саммите 24 мая решили запретить беларусским авиакомпаниям полеты в Евросоюз. Авиарегулятор ЕС призвал европейские авиакомпании избегать воздушного пространства Беларуси из соображений безопасности.