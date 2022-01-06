В Україні почали робити бустерні щеплення від ковіду. А якими вакцинами? Де їх робити? І навіщо? Відповідаємо на основні запитання максимально коротко

Навіщо потрібні нові дози? Старі не працюють?

Працюють, але новий варіант коронавірусу «Омікрон» виявився дуже заразним. П’ятого січня у всьому світі захворіло 2 млн 552 тисячі людей — це новий рекорд за весь час пандемії. При цьому сплеску смертності немає, отже вакцини ефективні. Але щоб убезпечитись від «Омікрона», краще зробити бустерну дозу. В Україні наразі повну вакцинацію від ковіду пройшло лише 31,6% населення. І лише Київ, Київська та Полтавська області вакциновані більше як на 50%.

Добре, мені робити бустер тією самою вакциною, що й основні дози?

Ні. МОЗ радить робити бустерну дозу мРНК-вакцинами — Moderna чи Comirnaty/Pfizer, незалежно від того, чим ви щепилися до того. Наразі міністерство планує робити бустерні дози за такими схемами:

якщо перші дві дози Moderna, Pfizer або AstraZeneca (Covishield) — бустер Moderna або Pfizer;

якщо перші дві дози CoronaVac — бустер Pfizer;

перші дві дози за змішаною схемою — бустер Moderna або Pfizer.

А важливо, коли саме були перші дві дози?

Так, найкращий період для бустерної дози — від 6 до 9 місяців від другого щеплення. Якщо вже минув майже рік, то настав час ревакцинації, і бустер не потрібен. Якщо пройшло менше ніж 6 місяців, то робити бустер можна, але треба попередньо проконсультуватися з лікарем.

У мене слабкий імунітет, тому мені вже робили третю дозу. Це те ж саме?

Ні, є бустерні дози, які будуть робити усім охочим з 18 років. А є додаткові, які вже роблять людям за медичними показаннями — слабкий імунітет, ВІЛ, онкологічні хвороби. Повний список показань та правила введення додаткових доз є на сайті МОЗ. Якщо вам вже робили третю, додаткову дозу, то ви все ще можете зробити бустер від 3 до 6 місяців після додаткової, якщо дозволяє лікар.

Окей, а де ж мені зробити той бустер?

У пунктах щеплень та центрах масової вакцинації, як і раніше. Тільки тепер їх простіше знайти, бо є спеціальна сторінка від МОЗ з їх повним переліком по областях, телефонами та посиланнями на запис через портал HELSI.me. Інший варіант — ваш сімейний лікар.

А це якось вплине на сертифікат вакцинації?

Так, його подовжать. Після бустерної дози в «Дії» можна буде згенерувати новий сертифікат, який буде діяти 270 днів від дати бустеру. Поки що ця функція в додатку не працює, але міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко обіцяє, що нові сертифікати будуть доступні вже з кінця січня. У новому сертифікаті буде зазначена та вакцина, якою робили бустерне щеплення. А от у паперовому Міжнародному свідоцтві про вакцинацію, яке ви зможете отримати у свого лікаря, будуть вказані вакцини усіх ваших доз.

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