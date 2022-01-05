МОЗ: Ще шість країн визнали українські COVID-сертифікати, загалом таких держав вже 60

Ще шість країн визнали українські COVID-сертифікати, йдеться про: Ліван, Чорногорію, Тайвань, Уругвай, Туніс та Таїланд.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоровʼя.

«Під час перетину кордону з цими країнами ви зможете використовувати цифровий COVID-сертифікат, отриманий в Дії. Це стосуватиметься тих, хто вакцинувався від коронавірусної хвороби або нещодавно одужав», — повідомили в МОЗ.

Відомство підкреслило, що на сьогодні українські COVID-сертифікати визнають вже в 60 країнах.