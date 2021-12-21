Термін дії COVID-сертифікатів у ЄС скоротили до 9 місяців

Єврокомісія ухвалила рішення скоротити термін дії цифрового сертифіката вакцинації від коронавірусу по всьому Євросоюзу з 12 до 9 місяців. Рішення стосується європейських сертифікатів.

Про це повідомляється на сайті комісії.

Рішення дозволить встановити в ЄС єдиний підхід до вакцинації бустерною дозою з урахуванням рекомендації Європейського центру профілактики і контролю захворювань, згідно з якою її пропонують вводити не пізніше ніж через 6 місяців після завершення першого циклу вакцинації.

Як повідомляє Reuters, нова норма стане обовʼязковою для всіх членів ЄС з 1 лютого 2022 року і торкнеться лише подорожей між країнами союзу. Наразі єдиного порядку в Європі немає, і в деяких країнах сертифікати діють 7 місяців, а в інших вони безстрокові.

Термін дії продовженого після бустерної дози сертифіката поки що вирішили залишити без ліміту через відсутність повних даних про тривалість захисту від COVID-19 після бустерної дози.