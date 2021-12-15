Бустерна вакцинація не передбачатиме появу нового COVID-сертифікату

Щеплення українців третьою (додатковою) дозою вакцини не передбачатиме надання додаткового сертифікату про вакцинацію. Чинним залишиться «зелений» сертифікат.

Про це на брифінгу повідомила заступниця керівника Міністерства охорони здоровʼя Марія Карчевич.

Вона зазначила, що термін дії сертифікату також не зміниться, він буде дійсний протягом року від дати другої дози щеплення.

Всі дані про третє щеплення внесуть тільки до електронної системи охорони здоров’я.

Нагадаємо, 13 грудня міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко підписав наказ про дозвіл на введення додаткової дози вакцини від коронавірусу. Вона стане дозволена лише для певних груп людей.

Отримати бустерну дозу теперь зможуть люди:

з ВІЛ-інфекцією;

з онкологією;

після трансплантації органів;

які проходять імуносупресивну або імуномодулюючу терапію, та особам із низкою інших імунодефіцитних станів.

Для третьої дози будуть використовувати мРНК вакцини Рfizer та Moderna. Наразі в Україні є в наявності понад вісім мільйонів вакцин різних виробників.