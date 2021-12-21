Срок действия COVID-сертификатов в ЕС сократили до 9 месяцев

Еврокомиссия приняла решение сократить срок действия цифрового сертификата о вакцинации от коронавируса по всему Евросоюзу с 12 до 9 месяцев. Решение касается европейских сертификатов.

Об этом сообщается на сайте комиссии.

Решение позволит установить в ЕС единый подход к вакцинации бустерной дозой с учетом рекомендации Европейского центра профилактики и контроля заболеваний, согласно которой ее предлагают вводить не позднее чем через 6 месяцев после завершения первого цикла вакцинации.

Как передает Reuters, новые правила будут обязательными для всех членов ЕС с 1 февраля 2022 года и коснутся только поездок между странами союза. В настоящее время единого порядка в Европе нет, и в некоторых странах сертификаты действуют 7 месяцев, а в других они бессрочные.

Срок действия продленного после бустерной дозы сертификата пока решили оставить без лимита из-за отсутствия полных данных о продолжительности защиты от COVID-19 после бустерной дозы.