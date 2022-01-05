Минздрав: Еще шесть стран признали украинские COVID-сертификаты, всего таких государств уже 60

Еще шесть стран признали украинские COVID-сертификаты. Речь идет о Ливане, Черногории, Тайване, Уругвае, Тунисе и Таиланде.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
«При пересечении границы с этими странами вы сможете использовать цифровой COVID-сертификат, полученный в «Дії». Это касается тех, кто вакцинировался от коронавирусной болезни, или недавно выздоровел», — сообщили в Минздраве.
Ведомство подчеркнуло, что на сегодняшний день украинские COVID-сертификаты признают уже в 60 странах.
- 4 января Украина разрешила бустерную дозу вакцины против коронавируса для людей старше 60 лет — независимо от того, каким препаратом они прививались. Министерство здравоохранения также пояснило, что COVID-сертификат для привитых бустерной дозой от коронавирусной болезни появится в конце января.
- В декабре Еврокомиссия приняла решение сократить срок действия цифрового сертификата вакцинации от коронавируса по всему Евросоюзу с 12 до 9 месяцев. Решение касается европейских сертификатов.