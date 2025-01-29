Експерти з усіх питань збирають мільйони переглядів в ютубі. А я чим гірше? Теж хочу заробляти на фейках і брехні. Допоможіть! Іронічний гайд «Бабеля» як (не) треба робити

Придумайте собі солідну біографію, але не вдавайтесь у деталі. За основу візьміть правдивий факт, а решту — додумайте. Інакше вас легко викриють журналісти. Так сталося з «канадським політологом» Фікретом Шабановим, який знімав відео у класичному канадському інтерʼєрі — на фоні радянського килима. Завдяки реєстрам і здоровому глузду «Бабель» зʼясував, що насправді Фікрет — конспіролог з Азербайджану.

Щоб здаватись авторитетнішим, скажіть, що працювали у спецслужбах. Якщо ви не назвете жодних дат і деталей, це буде важко перевірити. «Шпигуна й однокурсника Путіна» Юрія Швеця підвела його автобіографічна книжка, яку він видав задовго до того, як стати псевдоекспертом — у 1995 році. Надто багато деталей.

Якщо здається, що правдива частина біографії не вразить людей, не засмучуйтесь. Псевдоекспертом може стати навіть ветеринар. Почитайте «історію успіху» Пламена Паскова.

Вигадайте мережу джерел усіх рівнів, обовʼязково анонімних. Придумайте мережу інформаторів, які звучатимуть солідно. Не бійтесь перестаратись. Швецю, наприклад, ексклюзиви розповідають контакти в Пентагоні, конгресмени в Палаті представників США та інсайдери серед іноземних партнерів України. А Михайлу Чаплизі, який раніше працював в уряді, — «практично всі фракції в парламенті», які він нібито консультує. Не стримуйте амбіцій, Білий дім — теж варіант.

Знайдіть блогера або журналіста, який зробить вас зіркою. Наприклад, про Швеця в Україні дізнались завдяки Дмитру Гордону, їхня перша розмова зібрала 2,4 мільйона переглядів на ютубі. Псевдоекспертів також люблять на ютуб-каналах колишніх ведучих проросійських каналів Віктора Медведчука та Євгенія Мураєва, на які наклали санкції.

Якщо вони раптом вам відмовлять, не переживайте. Створіть власний ютуб-канал, щодня випускайте відео із заголовками на кшталт «ТЕРМІНОВО ШОКУЮЧІ НОВИНИ», «ВСЕ ВИРІШИТЬСЯ ЗАВТРА» «ШОК! ЩО ПРИХОВУЄ ЗЕЛЕНСЬКИЙ». Так, все обовʼязково має бути великими літерами. І не забудьте додати на прев’ю відео ваше обличчя і вибухи — щонайменше раз на тиждень це має бути ядерний гриб.

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Коментуйте всі популярні питання. Абсолютно всі. Кажіть очевидні речі, критикуйте всі рішення уряду та робіть хибні прогнози. Головне — робіть це впевнено та ігноруйте попередні передбачення, які не збулись.

Спекулюйте на чутливих для суспільства темах і вигадуйте фейки. Регулярно розповідайте про «зраду всього українського народу», «звірства» ТЦК, «жахи» в армії та про те, що західні партнери нас використовують. Але будьте обережні. За свою діяльність вінницький блогер Олександр Шавлюк отримав від СБУ підозру в державній зраді. Зараз його судять і тримають під вартою.

Деяким псевдоекспертам щастить. Львівський блогер і антивакцинатор Остап Стахів, який створив мережу прихильників для протидії мобілізації, уже двічі виходив із СІЗО завдяки своїм фанатам. Вони внесли за нього майже по мільйону гривень у 2021 і 2024 роках. Та це скоріше виняток — свою «спільноту» Стахів розвиває з 2008 року.

Швидко перевзувайтесь. Усе одно ваші фанати недостатньо розумні, щоб памʼятати ваші слова. Наприклад, Швець 28 квітня 2022 року казав, що «ніхто не очікує, що війна закінчиться за тижні», а бойові дії можуть тривати, поки Володимир Путін при владі. Наступного дня він заявив, що активна фаза закінчиться протягом тижня.

Будьте епатажні, інакше про вас швидко забудуть. Кричіть на ведучих, регулярно прогнозуйте революції та глузуйте з політиків. Олег Соскін вигадав прізвисько для кожного президента України, а Чаплига любить складати притчі та пророцтва. Його «Казку про Зеленського» переглянули майже 240 тисяч разів.

Використовуйте слова «соросята» і «англосакси». Ми не знаємо навіщо, але всі популярні псевдоексперти так роблять.

Підігравайте російській пропаганді, щоб вас піарили в пропагандистських каналах. Наприклад, скажіть, що президент Володимир Зеленський нелегітимний («Бабель» вже розвінчував цей фейк). Популярні російські телеграм-канали «ПолитНавигатор» і MediaKiller, у яких сукупно 225 тисяч підписників, люблять такі заяви.

Навʼязуйте конспірологію. Будь-яке явище можна пояснити популярною теорією змови — COVID-19 як зброя проти людства, чипи у вакцинах або таємні братства, що керують світом.

Не бійтесь бути оригінальним, придумайте щось своє, як Соскін. Він розповідав львівському виданню, що Зеленським керує «кремлівський синдикат». Головні в ньому — нібито «міжнародні бариги, що служать мамоні», і «КДБ — ФСБ у різних форматах та іпостасях». Дичина? Так, проте інтервʼю зібрало на сайті понад 16 тисяч переглядів.

Продайтесь якомусь політику і піарте його за всякої нагоди. Наприклад, Швець радив уряду найняти політика Ігоря Смешка, якого він піарить з 2019 року, щоб вирішити проблему з розкраданням західної допомоги (на цій темі Швець збирає перегляди останні 3 роки).

Зараз знайти прихованого спонсора важче, ніж до повномасштабного вторгнення. Тоді улюбленець піарників Віктор Медведчук ще не втратив свої телеканали й жив в Україні. Але ми у вас віримо.

Коли впевнитеся у своїй «експертності», почніть війну з іншим псевдоекспертом — звинувачуйте його в брехні та джинсі. Тобто в тому ж, що робите самі. Наприклад, Юрій Швець воює з Пламеном Пасковим — називає його «брудним бачком для зливу всіляких російських конспірологічних теорій». А Пасков вважає Швеця «прокремлівським, проросійським суспільним ворогом усього прогресивного людства». Не ладнають і Олег Соскін з Фікретом Шабановим. «Канадський експерт» каже, що «Олег Соскін — фашист і нацист, схильний до ісламофобії», і називає його «помилкою природи».

Коли журналісти вас викриють, ігноруйте їх. Або звинувачуйте в роботі на сатаністів, чиновницькі кабінети та Джоржа Сороса. Так розслідування «Бабеля» коментував Остап Стахів.

«Бабель» не спонсорують російські спецслужби, таємний світовий уряд чи ілюмінатські масонерії. Чекаємо саме на ваш донат: https://babel.ua/donate.