Вінницького блогера Шавлюка, якого підозрюють у держзраді, відправили під варту

Вінницький міський суд обрав запобіжний захід для блогера Олександра Шавлюка у вигляді тримання під вартою на 60 діб без права на заставу.

Про це повідомляє місцеве медіа «20 хвилин».

Перед початком судового засідання біля приміщення суду стояли вінницькі активісти з плакатами, на яких були гасла, що стосувалися Шавлюка: «Зрадників України за ґрати», «Колаборанта і шахрая до вʼязниці», «Медіакор — інструмент Кремля».

Під час засідання суду прокурор зачитав злочини, які інкримінують Шавлюку. Зокрема, йшлося про те, що люди кидали на його карту по 7 тисяч гривень донатів для допомоги ЗСУ, а він їх привласнював.

Сам Шавлюк всі звинувачення заперечував і оголосив відвід судді Андрію Михайленку. Однак новий суддя, який прибув на засідання, відмовив у відводі.