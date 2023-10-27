Лідери ЄС схвалили план передати доходи від заморожених російських активів Україні

Лідери Європейського Союзу схвалили план використовувати доходи від заморожених російських активів для допомоги Україні. Очікується, що Єврокомісія висуне правові пропозиції на початку грудня.

Про це пише Financial Times.

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн після саміту повідомила, що є політична згода щодо того, що росія має заплатити за довгострокову реконструкцію України.

«Зараз ми працюємо над початковою пропозицією, щоб зосередитися на так званих надприбутках. Ці надприбутки вже досить значні. Ідея полягає в тому, щоб ми об’єднали їх і спрямували через бюджет ЄС в Україну», — додала президент.

У найбільшому у світі депозитарії цінних паперів зі штаб-квартирою в Брюсселі Euroclear зберігається €180 мільярдів із €300 заморожених російських активів. За девʼять місяців 2023 року Euroclear заробив €3 мільярди на цих грошах.

Грудневі пропозиції Єврокомісії мають уточнити юридичні зобов’язання про доходи в депозитаріїв цінних паперів, таких як Euroclear, і зобов’яжуть їх доходи відкладати. А на наступному етапі вже зʼявиться законодавчий акт, який дозволить вилучити гроші й передати їх Україні.

Хто може передати Україні заморожені активи

ЄС від початку війни в Україні заморозив активи російського Центрального банку на понад €200 мільярдів. Значна частина цих коштів перебуває на зберіганні в депозитарії Euroclear і принесла вже майже €750 мільйонів прибутку в першому кварталі 2023 року. Крім того, ЄС заморозив €24,1 мільярда активів, які належать росіянам і російським компаніям, що потрапили під санкції. Нещодавно США заморозили ще $8 мільярдів російських активів.

Наразі Сполучені Штати та Європейський Союз шукають юридичні можливості використати всі $300 мільярдів заморожених російських активів на користь України. Тим часом Україна розраховує отримати $300—500 мільярдів з таких активів.

7 вересня у США заявили, що вперше передадуть Україні конфісковані активи російських олігархів. Ідеться про $5,4 мільйона, які підуть на підтримку українських ветеранів. Після цього Естонія заявила, що планує стати першою країною в ЄС, яка передасть Україні конфісковані російські активи (приблизно €38 мільйонів).