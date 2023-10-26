Депозитарій Euroclear з початку року заробив €3 млрд на заморожених російських активах. Ці гроші може отримати Україна

Міжнародний депозитарій Euroclear отримав €3 млрд відсоткового доходу від заморожених російських активів.

Про це йдеться у звіті Euroclear про фінансові результати за 9 місяців 2023 року.

За словами депозитарію, прибуток від російських активів зумовлений двома факторами:

високими відсотковими ставками;

сумою грошей, яку Euroclear зобовʼязаний інвестувати.

Тож майбутні прибутки залежатимуть від зміни ставок і розміру інвестованих коштів на тлі санкційного режиму, що розвивається. При цьому в Euroclear очікують, що зростання грошового балансу «почне стабілізуватися» у міру зниження темпів накопичення заблокованих платежів і погашень.

Правління Euroclear зауважує, що Європейська комісія розглядає різні варіанти використання прибутків, отриманих від санкційних активів, для фінансування реконструкції України.

Bloomberg зазначає, що ці дані, імовірно, посилять дискусії в ЄС щодо пропозиції запровадити податок з прибутку від інвестиції російських активів і передати виручені кошти на відновлення України.

За даними Politico, Євросоюз відклав рішення про введення спеціального податку через незгоду кількох учасниць блоку, включно з Німеччиною і Францією. Загалом у країнах ЄС заблоковані понад 200 млрд євро активів російського Центробанку, більша їх частина зберігається в бельгійському кліринговому банку Euroclear.

Хто може передати Україні заморожені активи

ЄС від початку війни в Україні заморозив активи російського Центрального банку на понад €200 мільярдів. Значна частина цих коштів перебуває на зберіганні в депозитарії Euroclear і принесла вже майже €750 мільйонів прибутку в першому кварталі 2023 року. Крім того, ЄС заморозив €24,1 мільярда активів, які належать росіянам і російським компаніям, що потрапили під санкції. Нещодавно США заморозили ще $8 мільярдів російських активів.

Наразі Сполучені Штати та Європейський Союз шукають юридичні можливості використати всі $300 мільярдів заморожених російських активів на користь України. Тим часом Україна розраховує отримати $300—500 мільярдів з таких активів.

7 вересня у США заявили, що вперше передадуть Україні конфісковані активи російських олігархів. Ідеться про $5,4 мільйона, які підуть на підтримку українських ветеранів. Після цього Естонія заявила, що планує стати першою країною в ЄС, яка передасть Україні конфісковані російські активи (приблизно €38 мільйонів).